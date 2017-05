ELECCIONES 2017

Los intendentes del PJ buscan abroquelarse para marcarle la cancha a Cristina y a Randazzo

Un grupo importante intenta armar una reunión la semana que viene para mostrar fortaleza, “y después negociar con La Cámpora o el Flaco", reconoció uno de los que abandonó el acto K. La necesidad de saber si Cristina se presentará y la bronca con el presidente del partido.

Luego de la ruptura producida en la noche del martes, por el rechazo a compartir un acto en el que cerraba Máximo Kirchner y estaban Amado Boudou, Luis D´Elía y Martín Sabbatella, entre otros, el grueso de los intendentes del PJ buscará reagruparse para mostrar una fortaleza que desvaneció la atomización en diferentes grupos.Saben que algunos de sus colegas no participarán de la movida, pero la mayoría de los jefes comunales del peronismo hicieron arder los teléfonos durante toda la jornada para organizar una juntada que les permita marcarle la cancha a más de uno.“Los intendentes tenemos que juntarnos todos, y demostrar fortaleza, porque si no nos van a cagar. La Cámpora nos quiere llevar a todos para un lado y después se van a poner ellos a hacer las listas, y (Florencio) Randazzo nos quiere chupar de a uno para debilitarnos”, analizó ante La Tecla uno de los alcaldes que en la agitada noche del martes dio su opinión contraria a que el acto en la sede del sindicato de los porteros lo cerrara el hijo de la ex presidenta.El grupo Fénix y una parte del Esmeralda que no acompaña a Randazzo (del lado del Flaco quedaron Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Eduardo Bucca), conjuntamente con la mayoría de los jefes comunales del interior buscarán una foto conjunta que los muestre homogéneos, y a partir de allí recomenzar las negociaciones de cara al cierre de listas.“Nos tenemos que juntar todos los intendentes, hacer un grupo monolítico y después negociar, o con (Fernando) Espinoza y La Cámpora o con Randazzo”, prosiguió el informante, quien reconoció que hasta ahora esa unidad no se pudo dar “por una cuestión de egocentrismo”.De todos modos, el propio alcalde reconoce que para ellos es muy difícil dar ese paso sin antes saber a ciencia cierta si Cristina Fernández será o no candiodata. “Si es ella no nos queda demasiado margen, pero aun así debemos evitar que nos impongan las listas como a ellos se les antoje”, concluyó.Esa reunión de intendentes, todavía en ciernes, se produciría entre lunes y martes de la próxima semana, y aparecen dos posibles sedes: un distrito del conurbano norte, o un municipio cercano pero con aroma a campo y donde nadie juegue de local. Se habla de Brandsen.Distintas fuentes consultadas saben que a ese cónclave no irán los que ya juegan abiertamente con Randazzo ni aquellos que nunca salieron del redil ultra K como Jorge Ferraresi, Mario Secco, Francisco Durañona y Pablo Zurro. Pero la reunión sólo se llevará adelante si existe la seguridad de que las presencias superarán holgadamente a las ausencias.Si bien Randazzo celebró la ruptura entre el grueso de los intendentes y el universo híper K, tampoco tiene la certeza de sumar esas voluntades para su redil. “El Flaco es como un chorizo en bandeja enlozada”, ironizó un armador seccional que no quiere jugar con Cristina pero más desconfianza le provoca el hombre de Chivilcoy, a quien asume “resbaladizo”.En la búsqueda de una salida que no los vuelva a encerrar en un espacio donde después queden sometidos a decisiones unilaterales, la mayoría de los intendentes del peronismo busca la salida de la tercera vía, “y que nos vengana buscar a ver qué nos ofrecen”, como expresó uno de los interesados.Mientras tanto, se destila bronca contra el presidente del PJ bonaerense. Fernando Espinoza no la pasó nada bien en la sede del Frente Nacional Peronista. Debió enfrentar duros cuestionamientos de los jefes comunales, porque nos quiso meter de prepo en una reunión donde estaba lo peor del pasado”, se quejó uno de los presentes en la discusión.“Espinoza está muy lejos de ser (Alberto) Balestrini y no es el hombre indicado para conducir el partido en estos momentos, La Cámpora lo tiene agarrado y nos quiere arrastrar a nosotros; pero de eso la culpa también es nuestra que no empujamos una renovación en el partido”, lamentaba en la maña del miércoles, en La Plata, un intendente del interior, sumamente preocupado por el destino que les depara.Y reiteró, como adelantó La Tecla en su edición impresa de esta semana, que “si nos joden mucho y nos dejan afuera vamos con boleta corta y listo”.El mismo alcalde reconoció que “fue la transmisión en vivo de C5N la que nos salvó de quedar entrampados en el acto de Máximo, porque cuando dijeron que habían llegado Boudou y D´Elía nos plantamos y dijimos que no íbamos nada”. Fue el inicio del fin.Insaurralde sobreactuó un enojo real para tener la excusa perfecta y dejar primero que ninguno la sede de la calle Bolívar. Julio Pereyra dejó escapar toda su bronca, y Alberto Descalzo para nada disimuló su decepción.Cuando vio que Espinoza no podía, Eduardo “Wado” De Pedro trató de calmar las aguas. Pero, las agitó aún más. “¿Quién es Wado para decirle a un intendente lo que tiene que hacer o a dónde tiene que ir o no?”, trinó ante este medio otro de los alcaldes consultados por el nuevo capítulo de esta historia de desencuentros permanentes.