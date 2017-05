INTERNA PJ

La furia de los que se sienten “discriminados”

Luis D’Elía y Gabriel Mariotto salieron a responderle a los intendentes que quisieron marcarle la cancha a La Cámpora al irse del acto de Máximo Kirchner y Fernando Espinoza

La interna del peronismo está cada vez más tensa, y los cruces en el partido no se hacen esperar. Luego del faltazo que pegaron un grupo de intendentes, entre ellos, Martín Insaurralde, Gustavo Menéndez y Fernando Gray, al evento convocado por el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y La Cámpora, los referentes del PJ que supuestamente motivaron tal distancia, salieron a responderles.Luis D’Elía, por su parte, se mostró furioso por el desplante y los acusó de “odiar a Cristina”. "Váyanse con (Florencio) Randazzo. Vamos a la cancha a combatir y vamos a ver cuáles son los resultados", desafió.Asimismo, D’Elía apuntó directamente contra el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, una de las ausencias más resonantes. "Yo no voy a ir en una lista con él. Este tipo detesta a Cristina y está soñando con liquidar definitivamente el kirchnerismo", consideró.Y consultado sobre las razones del rechazo hacia su persona, sostuvo: "Yo he sido atacado y no tengo ninguna causa de corrupción. Nadie es perfecto. Tengo una manera de decir las cosas directa, llana, franca. Es mi manera de obrar en política. No soy careta, no tengo doble mensaje. No miento".En la misma línea, el exvicegobernador Gabriel Mariotto, también cuestionado por los intendentes, los criticó por tener “posiciones ambiguas” en sus distritos. “Hay algunos intendentes que se miden con (Sergio) Massa, (Mauricio) Macri y Cristina”, sostuvo. Y agregó: "Venimos diciendo que no confiamos en ellos porque coquetearon con el Gobierno. No nos representan. En esos distritos vamos a armar listas K”.El que todavía no salió a dar declaraciones fue el ex presidente Amado Boudou, a quien Wado de Pedro le pidió que se retire del acto en un intento de convencer a los intendentes, que se encontraban reunidos a dos cuadras de Caras y Caretas.