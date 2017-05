REUNIONES

Ottavis, lejos CFK y Randazzo "desconoce" a La Cámpora

Palabras van, palabras vienen. Así se mueven el peronismo y el kirchnerismo, sobre todo luego de la reunión llevada a cabo en San Telmo, donde las cosas no terminaron para nada bien. Faltaba una voz, la del diputado provincial que va a ser parte del Bailando, José Ottavis.

"Hoy el peronismo lo que hace es hablar en otro idioma que el de la gente. Lo que no estamos haciendo bien es escuchar bien a nuestro pueblo. Nuestro pueblo ya nos dio signos. Primero cuando nos hizo perder. Nos dijo qué es lo que no les gustaba", afirmó el legislador en declaraciones radialesY agregó: "Ya nos vienen diciendo que el macrismo no les gusta, se sienten decepcionados y también nos muestra lo que les gustaría tener para adelante”."Cuando veo a La Cámpora, a mis compañeros de siempre, preocupados por estas reuniones los desconozco. A nosotros nunca nos preocupaba si iban o no iban los intendentes. Nos preocupaba si respondíamos o no a los problemas de la gente", manifestó Ottavis.Al ser consultado por la posible interna entre Cristina y Florencio aseguró: “A mí no me interesa jugar en la interna de Cristina o Florencio. Quiero jugar la interna de la idea que propongo hace tiempo, que es que la provincia de Buenos Aires así cómo está lleva a la derrota a toda nuestra Patria"."Tenemos que pensarla distinto, tenemos que dividirla para beneficio de todo el país y de los bonaerense. Yo quiero jugar la interna del proyecto de reforma educativa real o un proyecto que plantee la corrupción como un problema y una solución concreta de los partidos políticos. Es un reclamo constante de nuestro pueblo", sostuvo.En tanto, sobre si Cristina Kirchner va a ser candidata, Ottavis aseguró: "Creo que hasta último momento Cristina va a especular con eso. No es un gran problema para ella, ser o no ser candidata, porque no determina su rol político"."Lo que claramente va a ser, es ser una mujer que opina sobre la política argentina y la gente le cree. Ahora es un problema para los que laburan de ser entorno de Cristina, también es un problema para los que saben que si es Cristina candidata ciertas prácticas no van a volver. A mi me parece que va a ser candidato el que más mida para la gente”, completó.