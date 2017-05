GESTOS

Elecciones 2017: Vidal volvió a mostrar a su candidata, esta vez en un distrito amigo

La gobernadora recorrió centros de jubilados de Morón junto a la legisladora porteña, Graciela Ocaña, quien sería uno de los números puestos en la nómina de diputados nacionales por la Provincia. Es la tercer foto juntos en menos de una semana.

Los gestos son claves en la política, en todos los ámbitos. En ese sentido, este miércoles, María Eugenia Vidal realizó una nueva importante muestra de respaldo político a Graciela Ocaña.Junto con la “Hormiguita”, la Gobernadora recorrió centros de jubilados en Morón, actividad de la que también formó parte el alcalde local, Ramiro Tagliaferro.Es la tercera imagen de la mandataria y la flamante integrante de Cambiemos en menos de una semana. Cabe destacar que, Ocaña, cerró su incorporación a la alianza oficialista el último jueves en una cumbre que contó con la participación de Mauricio Macri.La llega de la dirigente oriunda de La Matanza, más precisamente San Justo, no se produjo en solitario, sino que significó la incorporación de su espacio político, Confianza Pública.Además, según manifestaron fuentes del mismo gobierno bonaerense, Vidal le habría realizado personalmente la propuesta de sumarla a Cambiemos y de brindarle un espacio en la lista de diputados nacionales. Así las cosas, Ocaña sería quien ocupe el número dos de la nómina, debajo del neurólogo Facundo Manes y sobre el dirigente de la Coalición Cívica, Héctor “Toty” Flores.La nueva fotografía de Vidal y Ocaña, con Taglaiferro uno de los pesos pesados de la Primera sección y que será clave en la conformación de la mesa de dirigentes de dicha sección, no hace más que confirmar la buena sintonía entre las dirigentas.Sin embargo, no fue el único respaldo que brindó la Gobernadora. En la misma visita, también participó el joven dirigente del PRO, Ezequiel Pazos, quien en los pasillos de gobernación cataloga como “el futuro intendente de José C. Paz”. El actual Subsecretario de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, es el hombre con el que buscan destronar a Mario Ishii y hacerse con uno de los bastiones peronistas del Conurbano.De esta manera, María Eugenia Vidal realizó un nuevo gesto hacía los candidatos de Cambiemos de cara a los comicios de medio término. Ya lo hizo con Gladys González, que sería el número dos de la lista de Senadores; también acompañó a quien encabezaría, Esteban Bullrich; y en La Matanza, subió a la inauguración del Metrobús del distrito a “Toty” Flores.