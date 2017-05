CAMALEON

Ex massista que se quedó solo, busca dónde refugiarse

El diputado nacional Darío Giustozzi, que supo ser uno de los máximos seguidores de Massa, lleva bastante tiempo alejado del tigrense. Este año se le vence el mandato y busca donde refugiarse. PRO y PJ, todo parece valer para el legislador.

En la política todo se puede reciclar, y los dirigentes bien lo saben. Un caso particular es el de Darío Giustozzi, ex intendente de Almirante Brown, que con varios meses alejado del apadrinamiento de Sergio Massa busca como renovarse y volver a la discusión política.Nada es casualidad, el diputado nacional se queda sin mandato en diciembre de este año y las chances de renovar la banca o reciclarse y regresar al pago chico son muy bajas. Por ello, abrió todos los frentes posibles y apunta a ser recibido en el seno de dos espacios antagonistas entre si.Es que, según manifestaron a La Tecla.info desde el entorno de quien supo integrar el Frente Renovador y soñó con ser el candidato a Gobernador de Massa, se encuentra en pleno “tanteo”.En definitiva, Giustozzi se encuentra a la espera de que algún sector le abra las puertas de bienvenida, sin importar si es la puerta trasera y el pase se hace con el máximo silencio posible. Conforme a lo manifestado, mientras aguarda dialoga tanto con el PRO y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, como con el ex ministro y posible candidato peronista, Florencio Randazzo.Desde Almirante Brown, fuentes del Frente Renovador que compartieron espacio con él, manifiestan que el pase a Cambiemos ya es un hecho. “En el Congreso votan todo junto desde hace bastante tiempo, no lo hacen público porque él resta. En Almirante ya no le responde nadie y no suma más que un poco de gente para Regazzoni”, señalaron.Claro está que el oficialismo bonaerense ya tiene su alfil puesto en el distrito donde supo gobernar Giustozzi. Se trata del ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, quien será el número uno de la lista de concejales con la cual el Gobierno pretende ganar territorio y, en ese sentido, cualquier suma de dirigentes se produciría siempre debajo de su figura y nunca para ponerse a la par del “Tano”.Asimismo, fuentes cercanas al hombre del PRO en Almirante Brown, no confirmaron contactos con el ex massista, pero dejaron ver que las puertas están abiertas: “Todos los que se quieran sumar al cambio que propone María Eugenia Vidal en la Provincia son bienvenidos”, expresaron.Así las cosas, Giustozzi, quien dejó el Frente para la Victoria allá por 2013 para pasar al Frente Renovador y luego en 2015 decidió regresar al FPV luego de que se le negara la chance de ser candidato a Gobernador de Massa y no lo logró, busca un lugar para refugiarse y reciclarse.