DESAYUNO LA TECLA

Raúl Rivara: “Las luchas contra las inundaciones y los caminos rurales son claves”

Durante la disertación, el exministro de Asuntos Agrarios bonaerense Raúl Rivara, consideró que “la lucha contra las inundaciones y los caminos rurales son dos temas prioritarios” para los productores de la Provincia.

En ese marco lanzó una sutil crítica contra al actual ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Gigante. “Las inundaciones afectan al interior bonaerense y todo el país. El actual ministro de Obras Públicas de la Provin-cia, que se llama Gigante, desde el punto de vista de la lucha contra las inundaciones me parece un apellido grandilocuente”, expresó Rivara.Asimismo señaló que con las últimas precipitaciones “los caminos rurales se han ido transformando en canales”, y que esa situación “no solamente afecta al transporte de la cosecha sino a la conectividad y el bienestar de los ciudadanos”.En la misma línea destacó que la seguridad es una preocupación central para la sociedad rural: “Hay algunos episodios que afectan a la seguridad rural en el sudoeste de la Provincia; si bien el tema afecta a todos los bonaerenses en general, particularmente hay delitos y cuestiones en el ámbito rural que obligan a la atención”.“Uno sabe que el ministro de Seguridad siempre está atento a otras cuestiones, que no sé si son más importantes, se-guro son más urgentes”, abundó, y prefirió no caerle a Cristian Ritondo.“Al no haber camino, los productores le escapan a vivir en el campo, y los que tienen hijos en edad escolar tienen que mudarse a la ciudad”, dijo el exministro.Por eso, reiteró: “Llevar adelante la lucha contra las inundaciones y los caminos rurales son dos temas prioritarios que, paradójicamente, no están en la órbita del ministerio de Asuntos Agrarios, pero ese ministerio es el que tiene que volcar sus mayores desvelos para que eso se corrija”.En otro orden sostuvo que “la política agropecuaria provincial está atada a la agropecuaria nacional y al funcionamiento del Gobierno nacional, y le deja muy poco margen a los funcionarios provinciales para desarrollar políticas activas”.Rivara concluyó: “De alguna u otra manera, la política agropecuaria provincial está atada al palenque de la política agropecuaria nacional, y se podrá aceptar mansamente o cabrestearla si no se pertenece al mismo signo político”.