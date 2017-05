"Progresar es que todos seamos capaces de ir hacia delante sin que ningún sector se nos quede atrás"

GUSTAVO ARRIETA

El diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios disertó en la jornada de debate que organizó La Tecla sobre política agropecuaria. Habló de la necesidad de darle valor agregado a la producción para fortalecer las economías regionales.

El diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, participó de la jornada de debate donde se evaluó la política agropecuaria e industrial del gobierno, y los desafíos pendientes de cara al futuro.Al respecto, se refirió a la necesidad de implementar “políticas públicas nacionales de lechería”, al considerar que las problemáticas del sector son estructurales, y no coyunturales.“Hemos perdido muchos tambos en los últimos 2 años, pero el proceso de concentración viene de hace rato. De todo lo que nos está pasando y de este debate somos todos responsables –evaluó–. Los eslabones más débiles de la cadena, más que en ningún otro sector, son el productor y el consumidor, y la parte más importante de la renta se la quedan comercializadores, intermediarios e industriales”.“A veces se apunta a los trabajadores del sector por ciertas conquistas, pero no es del todo cierto que el problema esté ahí, es mucho más complejo el tema de la cadena lechera. Necesitamos una nueva ley de lechería que siente a todos los actores a discutir en una mesa y que le asegure a los productores un precio sostén del producto que evite concentración y que los tambos sigan cerrando”, agregó.En la misma línea, subrayó la importancia de “construir una política pública que se traslade más allá de todos los sectores políticos y que tienda a generar valor agregado en todas nuestras producciones, en la agricultura extensiva, en la intensiva, en la lechería, en la ganadería, en las economías regionales, que no están pasando por un buen momento, y que dejaron en claro en el país que el tema no eran las retenciones”.En este sentido, desarrolló: “En el año 2019 se terminan las retenciones en todos los órdenes, y es una extraordinaria oportunidad para discutir quiénes están mejor, quiénes están peor y cómo vamos asistiendo a aquellos sectores que no están pasando por un buen momento para que puedan seguir sosteniendo la actividad y puedan seguir construyendo arraigo en cada una de nuestras comunidades”.“No hay actividades individuales, el campo es un proyecto colectivo con distintas realidades, actividades –concluyó–. Es tiempo de unidad, de construir el colectivo agrario sabiendo que producir y progresar es que todos seamos capaces de ir hacia delante sin que ningún sector se nos quede atrás”.