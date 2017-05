DESAYUNO LA TECLA

Leonardo Sarquis: “A partir de junio vamos a trabajar en propuestas con el régimen impositivo”

El ministro de Agroindustria bonaerense participó de la jornada de debate en el Hotel Corregidor y adelantó modificaciones en materia impositiva. “Estamos transitando un camino diferente, hemos impulsado muchos cambios positivos”, señaló.

El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires participó de la jornada de debate donde se expusieron los puntos que pueblan la política agropecuaria e industrial del gobierno bonaerense y dejó una serie de definiciones.En ese sentido, adelantó que “a partir de junio vamos a trabajar en propuestas con el régimen impositivo” al tiempo que reconoció que “el tema impositivo en la Provincia hay que arreglarlo pero no se hace de un minuto para otro”.Y agregó: “lo más importante es el trabajo en conjunto, no solamente trabajamos con Nación, es igual en todos, la gobernadora trabaja para 16 millones y medio de personas, todos trabajamos para todos, no solo para un sector”.Además, remarcó el rol de la Provincia ya que “somos el 50 por ciento de la agroindustria del país” y destacó que “podemos tener todo para producir, pero en los últimos meses tuvimos todo, incendios, inundaciones, sequías, todo”.“Tenemos muchísimo para producir en Buenos Aires, alimentos para el país, para la provincia y para el mundo”, consideró el funcionario provincial y apuntó que “dentro de seis años Buenos Aires puede exportar 200 millones de dólares dentro de hortalizas y alimentos ricos al Mundo”Pero también, Sarquis se refirió al panorama complejo que se vive en el noroeste de la Provincia al sostener que “tenemos una coyuntura compleja, estuve en Villegas seis veces en siete meses y siempre fui por problemas con el agua”.Y puntualizó: “Hay que decir la verdad y tener coraje, las obras tardan, vas a tener que esperar un año, tres o cuatro, mientras tanto yo te ayudo a descomprimir y vemos que podemos hacer, todos tratando de dar una caricia dentro del problema”.Al respecto afirmó que “cuando termine la cuarta etapa del Plan Salado, la Provincia recupera poco más de un millón de hectáreas productivas que nunca tuvo, con eso se paga solo la obra”Por último, señaló: “Mientras haya agua no se puede arreglar los caminos rurales, que el arreglo es netamente municipal” “todo el equipo necesitamos que colaboremos todos, abrimos todas las mesas sectoriales en todos los conjuntos para discutir con los actores”