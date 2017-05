MATíAS DE VELAZCO

"La Gobernadora debería ser consciente que la presión fiscal es insostenible"

"Si uno hiciera un primer análisis acerca de la políticas agropecuarias me parece que es erróneo pensar que el estado provincial no tiene injerencia o no tiene peso. Desde Carbap creemos firmemente que no es así”, sonó con fuerza en el Hotel Corregidor de La Plata.



“El estado provincial tiene definir que quiere ser y que debe ser", arrancó su exposición el titular de Carbap, Matías De Velazco, y agregó que “debe darse cuenta de todas las potencialidades y la riqueza que tiene”.



“La Provincia de Buenos Aires es rica, está bendecida por Dios”, afirmó a modo de síntesis en lo que fue el tercer discurso en el desayuno de trabajo organizado por revista La Tecla.



A la hora de la queja, el ruralista remarcó que “el problema que hemos tenido en varios momentos de la historia argentina es que en el transcurso de la cadena comercial, el campo ha tenido que subvencionar a eslabones que vienen después”.



“Por ejemplo –resumió- sucedió con el trigo no hace mucho tiempo. Casi nos quedamos sin trigo. Por eso luego valió una barbaridad. Los eslabones tienen que funcionar con sinceridad. Seamos sinceros con los precios. Lo mismo sucede con la lechería y la producción aviar. Si no somos sinceros las cadenas se quedan sin materia prima”.



Más adelante apuntó con fuerza a los tributos que enfrenta el sector. “La Provincia debe dar señales, máxime en este momento que hay coincidencia entre el gobierno nacional y provincial. Quiero hacer un párrafo aparte para los impuestos, por ejemplo el Inmobiliario. Estamos recibiendo cartas intimándonos por variaciones en la valuación fiscal de las partidas”.



“En este impuesto y otros tenemos una diferencia conceptual con Provincia. ARBA considera a las partidas rurales según su valor inmobiliario, cundo nosotros pretendemos que sean consideradas por su valor productivo. El campo no está a la venta, está para producir. Ahí tenemos un choque grande”.



A modo de conclusión, De Velazco dijo sin vueltas “la presión tributaria es enorme. La Gobernadora debiera ser consciente que la presión fiscal para el productor es insostenible”, y recalcó que “mucho hay de desconocimiento. Por caso, un funcionario importante, ante nuestro reclamo nuestro del Impuesto Inmobiliario dice "ustedes están dividiendo sus partidas para pagar menos impouesos’”.



“No señor. Eso ocurría en 1940, 1950. El mundo cambió. Esa no es la realidad que hoy del productor agropecuario. Por eso quiero dejarle un mensaje claro a la Gobernadora. Debe seguir los lineamientos planteados por el presidente Macri con respecto a la baja de impuestos”, aseveró el dirigente.



Siempre en relación a las cargas que debe afrontar el campo, el uno de Carbap señaló que “cuando nosotros vamos a comprar, los eslabones que nos venden productos, por ejemplo maquinaria agrícola, cargan todos sus costos en ese precio. Entonces, la Provincia, el ministerio de Economía, no debiera analizar la tributación del campo solo por los ingresos brutos que paga”.



“Tiene que pensar que si un sector agropecuario está decaído, todos los eslabones nos van a vender menos y va a bajar su recaudación. Muchos de los tributos que pagan otros sectores en realidad los estamos pagando nosotros, nos los cargan en el precio al que compramos”, afirmó.



En tanto, en cuanto a la Trasferencia gratuita de bienes dijo que “es un impuesto que fue creado durante la administración provincial anterior, en lo que fue un manotazo de ahogado de alguien que se estaba fundiendo” e hizo hincapié en que “el problema es que cambia el gobierno y eso se mantiene”.



Por otra parte, hizo mención al problema de la conectividad, no solo de Internet sino también la vinculada a los caminos rurales. “En muchos partidos de la Provincia son un desastre. Hay intendentes que recaudan con la tasa vial un cierto dinero como para tener los caminos en buenas condiciones pero ni siquiera funcionan las máquinas”, resumió.



