NUEVA EDICION

La Tecla y un desayuno basado en la política agropecuaria del suelo bonaerense

El encuentro, que se desarrolla en el Hotel Corregidor en la capital de la provincia de Buenos Aires, contó con la presencia de destacados especialistas, entre ellos el ministro Leonardo Sarquís y el diputado nacional Gustavo Arrieta.

CNA Multimedios, con revista La Tecla a la cabeza, invitó a una nueva edición de los ya clásicos desayunos de trabajo. En esta oportunidad el debate estuvo centrado en "La política agropecuaria en la Provincia de Buenos Aires".El evento, que comenzó a las 10 de la mañana contó con la participación de diferentes especialistas en la materia. La presentación estuvo a cargo del doctor Mario Baudry, quien le cedió la palabra para la apertura al ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarquís.Además, disertaron el diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta; el ex ministro de la misma cartera, Raúl Rivara; y el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco.Se trató del sexto desayuno organizado por el grupo La Tecla con el objetivo de sumar nuevas visiones a los encargados de la toma de decisiones trascendentales en el territorio bonaerense.Al tomar la palabra, Mario Baudry, director de La Tecla, destacó que “los medios tenemos que no solo transmitir lo que se piensa, sino tratar de transmitir objetivamente la información y estos desayunos sirve para que ustedes tengan contacto con los actores de la realidad que todos los días hacen historia”.Asimismo, manifestó que “siempre se ha menoscabado la actividad del campo y el campo ha sido uno de los grandes motores de nuestra industria, somos un gran productor de materia prima y como tal deberíamos pasar al segundo paso y vender productos procesados”.Por su parte el ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Raúl Rivara, consideró que “la lucha contra las inundaciones y los caminos rurales son dos temas prioritarios” en la Provincia, y aclaró que “paradójicamente no están en la órbita” de la cartera rural.“Las inundaciones afectan al interior bonaerense y todo el país. El actual Ministro de Obras Públicas de la provincia, que se llama (Roberto) Gigante, desde el punto de vista de la lucha contra las inundaciones me parece un apellido grandilocuente”, consideró Rivara.En tanto, el diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, evaluó que"este gobierno ha generado condiciones muy buenas para la agricultura extensiva y debemos reconocerlo, pero el colectivo agropecuario se debe algún debate. Los gobiernos nacional, provincial y municipal, los representantes de los productores, todos los actores debemos discutir qué es lo que queremos con vistas hacia el futuro".En este sentido, agregó: "En esto los intendentes son actores fundamentales, porque saben que es importante una buena cosecha, pero saben mejor que nadie que si le diéramos elaboración a esos productos del campo, que si le pudiéramos agregar valor, trabajo en cada una de nuestras comunidades, generaríamos un proceso de arraigo que hoy por hoy no podemos sostener".Luego, el máximo referente de Carbap en la Provincia, Matías de Velazco le habló al Estado bonaerense al sostener: "Si uno hiciera un primer análisis acerca de la políticas agropecuarias, me parece que es erróneo pensar que el Estado provincial no tiene injerencia o no tiene peso. Desde Carbap creemos firmemente que no es así. El Estado provincial tiene que definir qué quiere ser y qué debe ser”Además, consideró que en la actualidad "la presión tributaria es enorme" y que "la Gobernadora debiera ser consciente que la presión fiscal para el productor es insostenible”.Cabe destacar que en la primera edición de los desayunos se abordaron diferentes temáticas basadas en el estudio de la realidad socio-económica y se realizó la presentación de “El Termómetro”, autoría del ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.La segunda edición tuvo a diferentes analistas políticos y al ministro de gobierno, Federico Salvai, debatiendo sobre la Provincia que pasó y la que viene, sobre todo a corto plazo, en 2017. Estuvieron los consultores Ricardo Rouvier, Julio Burdman y Hugo Haime.En el tercer desayuno se abordaron las perspectivas económicas para el año que comenzó, siendo el principal orador el titular de la cartera de Hacienda provincial, Hernán Lacunza.En el cuarto encuentro se debatieron los desafíos sobre la Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, con contó con la exposición protagónica del secretario de Justicia, Adrián Grassi y el titular del SPB, Fernando Rozas.El quinto y último, tuvo la mirada puesta en la seguridad, y contó con la presencia del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y el ex Secretario de Seguridad de la Nación y actual senador provincial, Sergio Berni.Estuvieron presentes, los diputados Oscar Sánchez (Cambiemos), Fabio Britos (FR), María Ratto (FR); más los intendentes Juan Carlos Veramendi (PJ-General Paz), Germán Lago (PJ-Alberti), Julio Marini (PJ-Benito Juárez), y el dirigente de CARBAP, Alfredo Rodes, entre otros.