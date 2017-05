MAR DEL PLATA

Arroyo no tiene paz: nuevo paro de trabajadores estatales

La nueva retención de tareas es en rechazo del 19% de aumento en cuatro cuotas que ofrece el Ejecutivo. No hay atención al público, solo guardias.

El jefe comunal de Mar del Plata, Carlos Arroyo, no tiene paz. En medio de una crisis política profunda, continúa sin poder resolver el conflicto con los trabajadores estatales que, una vez más, realizan retención de tareas.La medida de fuerza es rechazo del 19% de aumento en cuatro cuotas, ofrecido por el Gobierno municipal. En este sentido, no hay atención al público, solo se presta el servicio de guardias.Pero los problemas que atraviesa “La Feliz” no son nuevos. Tal como publicó LaTecla.Info, la ciudad acumula malas noticias de diverso tenor desde la asunción del intendente de Cambiemos, en diciembre de 2015: problemas financieros por los que ya ha exigido ayuda a la Provincia en más de una oportunidad, primer puesto del ranking nacional de desocupación del INDEC e incapacidad para mantener las alianzas políticas con los distintos partidos que componen el frente.El interés de la Provincia en la ciudad balnearia cobra otra dimensión en año electoral. Según fuentes del oficialismo, la campaña de cara a las legislativas contempla que si Cambiemos gana en los municipios donde comanda, tendrá asegurados los números a nivel provincial.Tal es así, que cuando Joaquín De la Torre asumió en el Ministerio de Gobierno, confirmaron a este medio que el objetivo era seguir de cerca la gestión local en La Plata, Quilmes, Pilar y Mar del Plata. Esta última es la tercera en importancia por la cantidad de habitantes que posee, solamente superada por La Matanza y La PLata.Si bien desde las filas del gobierno aseguran que no hay tensiones, el conflicto entre el gobierno bonaerense y las autoridades municipales es cada vez mayor. Según los vecinos que se reunieron con la Gobernadora, la misma Vidal pidió al intendente la renuncia de la secretaria de Desarrollo Social marplatense, Vilma Baragiola, pero Arroyo lo negó rotundamente.La semana pasada se sumaron también las visitas del vicegobernador, Daniel Salvador, y de los ministros Hernán Lacunza, de Economía, y Marcelo Villegas, de Trabajo. De cara a los comicios de medio término, el oficialismo espera que la intensa presencia de funcionarios alcance para contrarrestar el rechazo que genera la gestión de Arroyo.