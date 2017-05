CONCLAVE PEJOTISTA

El peronismo y otro martes de reuniones, esta vez ampliada y con las PASO como eje

Según confirmaron a La Tecla.info diferentes intendentes de la provincia de Buenos Aires y habituales participantes de las cumbres, el encuentro se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en San Telmo a las 18 horas. El armado de las listas será el tema central del cónclave. Antes, a las 15hs, el randazzismo se reúne en privado.

Como ya viene siendo costumbre en los últimos martes, el peronismo de la provincia de Buenos Aires volverá a tener una reunión con el armado electoral como eje central. Será el cuarto encuentro desde que se abrieron las mesas de diálogos de intendentes, dirigentes, legisladores y referentes del pejotismo y el kirchnerismo.Sin embargo, según habituales participantes de los encuentros manifestaron a La Tecla.info, el cónclave que comenzará a las 18 horas en San Telmo, tendrá la particularidad de ser ampliada y contaría con presencia de dirigentes allegados a Florencio Randazzo.Igualmente, más allá de la invitación, Randazzo y su tropa mantendrá un encuentro privado para definir si se presentan o no en San Telmo. El cónclave randazzista será a las 15 horas en el Palacio Raggio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Cabe destacar que el sector cercano al ex ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los posibles candidatos a senador por la Provincia y exige que las diferencias se diriman en internas. “Las PASO son una herramienta muy buena, la lista hay que definirla en internas y no en un cuarto repartiendo cargos”, manifestó a este medio el senador nacional y uno de los armadores para Randazzo, Juan Manuel Abal Medina.En ese sentido, el armado electoral de la lista será el tema central entre los diferentes alcaldes que participen del encuentro. Es que, a poco menos de un mes y medio para la presentación de las listas, la confección de las mismas quita el sueño a todos los espacios del peronismo.De esa manera, la reunión se desarrollaría con el reclamo de los intendentes como eje principal. Los jefes comunales peronistas de la Provincia exigen ser los dueños de las lapiceras en los distritos y confeccionar las listas a gusto, sin tener que afrontar internas en las comunas.Conforme a lo informado a este medio, este reclamo no encontraría detractores, ya que es una idea que logra cerrar filas en las diferentes fracciones. Además, sería una herramienta para congelar posibles fisuras del peronismo luego de las elecciones.Asimismo, los temas restantes será el armado de las listas para legisladores bonaerenses y nacionales. Allí es donde se da el principal conflicto. Es que, el único espacio que ha definido un candidato, el randazzismo, reclama que se compita en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.La novedad sería que los intendentes del peronismo, la gran mayoría, aceptaría el reclamo y buscaría cerrar la unidad entre ellos para poner un candidato del consenso y que compita contra el exfuncionario nacional.Vale recordar que el cónclave con organizaciones sociales y gremios, en el que estaría presente Cristina Fernández y que pretendía realizarse este martes, quedó suspendido para primero dialogar internamente entre los sectores y luego confluir en una misma línea de acción.Con dicho panorama, el peronismo bonaerense tendrá su primer cumbre ampliada y todo apunta a que, con las PASO de por medio, se comenzarían a cerrar las filas para definir el accionar partidario.