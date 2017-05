ASAMBLEA

Productores inundados exigieron que los gobiernos “dejen de pasarse la pelota”

Elevarán sus pedidos a Nación y Provincia tras lo acordado en la asamblea que se llevó a cabo este lunes a la noche en Junín, que incluye una serie de beneficios impositivos y la conformación de una comisión para la evaluación de daños.

Este lunes por la noche en la localidad de Junín, productores agropecuarios afectados por las inundaciones se reunieron en asamblea para analizar su impacto y elevar una serie de reclamos a Nación y Provincia.En este sentido, solicitarán la postergación de vencimientos nacionales, la suspensión del revalúo de Arba, una compensación económica con cero gasto fiscal y, la puesta en marcha comisiones locales para la evaluación de los daños.En el encuentro, convocado por la Federación Agraria Argentina (FAA), también se pidió que “haya responsables” en el manejo del agua en cada Provincia porque se “pasan la pelota de gobierno a gobierno mientras la situación es angustiante”.Jorge Solmi, coordinador bonaerense de la FAA, señaló que “el panorama es muy grave y angustiante por lo que hacen faltas medidas paliativas y de fondo para revertir este tipo de situaciones” al tiempo que se renovó la “extrema preocupación que hay en el campo bonaerense por la llegada de más agua de las provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. La concurrencia a la Asamblea nos ahorra las palabras, nos sentimos muy respaldados".“Otra de las aristas que se habló en que haya responsabilidad en el manejo del agua. No puede ser que se pasen la pelota cada una de las provincias en cuestión cuando miles de hectáreas están bajo el agua”, dijo Jorge Solmi, quien fue uno de los que condujeron la asamblea.“Soluciones como las de siempre evidentemente no resuelven el problema de las inundaciones porque se siguen sucediendo año tras año. No vemos que haya algo distinto de parte de las autoridades. Hacen falta decisiones políticas de envergadura”, agregó Solmi.En caso de arribar más agua desde el norte “miles de hectáreas se convertirán en reservorios ya que nuestra Provincia es plana y el agua tardará mucho tiempo en su tránsito. Cientos de productores no pueden trabajar y se necesitan medidas especiales de contención para ellos”, reiteró el hombre oriundo de Pergamino.En la asamblea estuvieron presentes algunos funcionarios, entre lo que se destacó Tezanos Pintos, subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia.