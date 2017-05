2015 - 2017

Se acercan las elecciones y Massa se desangra: las excusas y la bronca, una historia repetida

Atrás quedó aquel 2013 victorioso y rodeado de nuevos dirigentes provenientes del peronisno, la UCR, el vecinalismo y otros espacios. Desde hace un par de años Massa está del lado de los que pierden, de los que aparecen como los abandonados. Y todo indica que la racha no se corta.

En esta previa electoral actual, el primer nombre fuerte en pegar el portazo fue el ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández, que enseguida se transformó en el uno de la campaña de Florencio Randazzo.Por esos días también decidió poner punto final al vínculo con el tigrense la senadora juninenese Malena Baro, quien si bien pronto desembarcaría en Cambiemos, lo cierto es que por el momento forma el unibloque "Arturo Humberto Illia".Ayer fue el turno del diputado nacional y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, quien consideró que el ex ministro del Interior Florencio Randazzo es "el mejor candidato que tiene el peronismo"."Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino. Vengo con alguna distancia desde hace tiempo, y vengo planteando en el seno del Frente Renovador la necesidad de la reconstrucción de un espacio por dentro del peronismo", señaló Daer.La mala noticia es que no sería el último. En las próximas horas se aguardan novedades respecto a los también diputados nacionales Felipe Solá y Facundo Moyano. Se podrían sumar al espacio que conduce el ex número uno de los trenes.Allá por 2015, antes de las elecciones, claro, Massa vivía algo muy similar a lo que le sucede ahora. Lejos en las encuestas observaba y sufría como varios de sus laderos preferían dejarlo solo y apostar sus fichas al peronismo. Después, a la mayoría les fue mal.Entre esos nombres se encuentran el ex intendente de Olavarría, José Eseverri; su par de General San Martín, Gabriel Katopodis y el diputado nacional Darío Giustozzi. También se le fue el hoy ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre.Los motivos que esgrimieron los que se fueron antes son de los más variados, igual que los que se esgrimen ahora. Lo cierto es que en aquel entonces las encuestas daban muy mal al uno del Frente Renovador (9 puntos), pese a que después levantó y los votos fueron más de los esperados.