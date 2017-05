ELECCIONES 2017

La Octava de Cambiemos se reúne para armar la lista y el intendente Garro ya tiene los nombres

El intendente de La Plata, Julio Garro, adelantó que “la semana próxima” realizarán la Mesa de Cambiemos para empezar a definir los candidatos a diputados por la sección Capital, y desde su entorno anticiparon los nombres de los que el jefe comunal quiere colocar en esa lista.

Garro realizó declaraciones antes de inaugurar un local partidario de Cambiemos en diagonal 77 y 47, junto a legisladores provinciales, y donde afirmó que “a 45 días del cierre de las listas empezamos a trabajar para la campaña electoral”.En ese sentido, el intendente aseguró que “aún no hay ningún” candidato confirmado para la boleta que presentará el oficialismo en la sección Capital, donde se eligen 6 diputados, pero dijo que “la semana próxima vamos a conformar la Mesa Cambiemos y en ese marco vamos a ir armando la lista”.Desde el entorno del jefe comunal revelaron a La Tecla.info que Garro “quiere poner a los primeros de la lista de diputados provinciales y concejales por la ciudad”.En ese sentido, anticiparon que el intendente evalúa como posibles candidatos al Subsecretario de Juventud platense, Agustín Scotti; a su secretaria privada, Julieta Quintero; a la Jefe de Gabinete, Natalia Vallejos y a su secretario de Gobierno, Nelson Marino.En otro orden, consultado por este medio, Garro le bajó el tono a las encuestas que dan perdedor a Cambiemos en la Provincia: “Todos los encuestadores nos daban perdedores en 2015 y se ganó. Es el folclore de la política”, aseguró.Sin embargo, el intendente admitió que si en octubre se pierde “cambia mucho”, y expresó que “es una elección que hay que ganar sí o sí porque es bueno para nuestro frente. Además a mi no me gusta perder”, concluyó.