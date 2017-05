PANORAMA ELECTORAL

El massismo furioso con la ‘fuga’ de Daer: “Se fue hace cinco meses”

“Quiere levantarse el precio”, lanzaron desde el Senado bonaerense. Explicaron los motivos de la salida del diputado nacional y triunviro de la CGT, figura clave del FR

El Senador bonaerense del Frente Renovador, José Luis Pallares, aseguró hoy que el diputado nacional y dirigente del triunviro de la CGT, Héctor Daer, no pertenece al massismo desde hace “más de cinco meses” y sostuvo que su anuncio del pase a las filas de Florencio Randazzo tiene por objetivo “levantarse el precio”.En declaraciones a La Tecla.info el legislador expresó que “Daer no pertenece al espacio desde hace cinco meses, momento en que quiso saber cuál era su lugar en una futura lista y desde el Frente Renovador se le dijo que no era momento de hablar de las listas”.“Esto lleva más de cinco meses, por qué sale a decirlo a ahora”, se preguntó el legislador y consideró que Daer “quiere sacar una ventaja política, quiere levantarse el precio”.En ese sentido, Pallares dijo que desde el FR “no somos de señalar, pudimos haber dicho que lo separamos del espacio sin embargo tenemos actitud de decoro. Esta noticia tuvo que haberla dado mucho tiempo antes”.“Hay cierto dejo de especulación de su parte”, concluyó el Senador, quien descartó una fuga de dirigentes del Frente Renovador y recordó que “los dirigentes que van y vienen no le hacen bien a la política, y no son tomados en cuenta por la gente a la hora de votar”.