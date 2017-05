DEFINICIONES

Vidal apura modificaciones en la Justicia: “Hay que votar una ley nueva de selección de jueces"

La gobernadora bonaerense opinó sobre el rol del poder judicial en la Provincia y aseveró que hay que impulsar una nueva ley de selección de jueces "porque los que hay hoy no son los que tienen el mejor puntaje". También le dejó un palito al Consejo de la Magistratura: “Tiene que trabajar para que un juez que no haga bien su trabajo, se vaya”.

La mandataria provincial estuvo en los estudios de América TV y entrevistada por Pamela David dejó una serie de definiciones sobre el rol de la Justicia en el territorio bonaerense.En ese sentido, aprovechó sus minutos al aire para realizar observaciones sobre el sistema judicial y abogar para que se vote una nueva ley de selección de jueces ya que "los que hoy hay no tienen el mejor puntaje".Además, también apuntó contra la labor del Consejo de la Magistratura a quienes le pidió que trabajen "para que un juez que no hace bien su trabajo, se vaya". Y agregó: "Hace años que en la Provincia no se va un juez.Otro de los items que la gobernadora expuso en este sentido tuvo que ver con el caso del comisario mayor Alberto Miranda, jefe de Plantas Verificadoras de Automotores de la Policía bonaerense que fue detenido hoy en Villa Tesei acusado de recaudar dinero ilegal de coimas y que al momento del arresto, tenía un bolso con 200 mil pesos.No obstante, se lamentó porque "la Justicia a los dos días lo dejó en libertad, yo me pregunto ¿cuál es el mensaje que están dando?", señaló.Por último realizó una comparación con la población carcelaria actual en la Provincia al sostener que "en la actualidad todos vemos a políticos muy conocidos que van a juicio oral y no están presos, mientras que las cárceles están llenas de chicos pobres".