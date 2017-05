ELECCIONES 2017

María Eugenia Vidal en la campaña: una foto que se demora y otra que se repite

La Gobernadora compartirá esta semana nuevamente un acto con Graciela Ocaña, mientras que sigue en espera la instantánea con Facundo Manes, quien insisten en el oficialismo que será el primer candidato a diputado nacional por la Provincia.

El miércoles, María Eugenia Vidal realizará un acto junto a Graciela Ocaña, quien competiría por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, seguramente en el segundo escalón de la lista de Diputados nacionales, según deja trascender el propio oficialismo.El acto que compartirá la Gobernadora con la actual legisladora porteña es en el marco del programa “Postas Digitales”, que tiene como objetivo acercar a los adultos mayores a las nuevas tecnologías a través de talleres gratuitos de informática.Será la segunda foto de Vidal con la “Hormiguita” luego de la reunión que ambas mantuvieron la semana pasada en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Tras aquella reunión con su correspondiente foto, Ocaña oficializó el pase de su partido Confianza Pública al frente Cambiemos; y aunque ella dijo que no se habló de Candidaturas, en el PRO bonaerense lo dan como un hecho.También dan como un hecho que Facundo Manes estará en la nómina de legisladores nacionales que presentará la alianza gobernante. No obstante el acto en conjunto entre Vidal y el neurocirujano se demora más de la cuenta. Iba a ser hace 15 días, pero el médico no fue la cita convocada en La Matanza. ¿Será esta semana? En la Gobernación no confirmaron ninguna fecha para la concreción de esa esperada foto.