LEGISLATIVAS 2017

Massa pierde un soldado importante: Daer se pasó a las filas de Randazzo

El triunvirato de la CGT salió a respaldar la candidatura del ex ministro. “Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el FR toma otro camino, vengo con alguna distancia en el último tiempo”, afirmó.

A poco más de un mes del cierre de listas, los cambios en el tablero político se mantienen a la orden del día. Desde la semana pasada, el referente que no para de sumar adhesiones es Florencio Randazzo. Si bien todavía no está definido si hay lista de unidad o PASO dentro del peronismo, su candidatura ya es una certeza para el partido.Este lunes, recibió el respaldo de la CGT. El diputado nacional y triunviro de la CGT Héctor Daer afirmó en declaraciones radiales que el ex ministro es “el mejor candidato que tiene el peronismo”.En la misma línea, el legislador manifestó su distancia del Frente Renovador. La fuerza conducida por Sergio Massa, que aparece tercera en casi todas las encuestas, pierde alfiles día a día en el camino a los comicios de medio término. “Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino, vengo con alguna distancia en el último tiempo”, dijo Daer al respecto.En tanto, descartó la posibilidad de que Massa busque participar de la interna dentro del peronismo por la alianza con el GEN de Margarita Stolbizer. La posibilidad de que compitan tres listas en las PASO del PJ fue planteada por Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete y flamante jefe de campaña de Randazzo.