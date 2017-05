MEMORIA

La Provincia desafectó el Pozo de Quilmes y lo traspasó a la CPM

La Secretaría de Derechos Humanos firmó la desafectación de la comisaría donde funcionó el centro clandestino de detención. Se convertirá en un nuevo sitio por la memoria.

La Secretaría Derechos Humanos de la Provincia, firmó el acta por la desafectación del Pozo de Quilmes y, a partir de ahora, quedó bajo la gestión de la Comisión Provincial por la Memoria, que lo convertirá en un nuevo sitio por la memoroa.Previo a la firma, el titular de DDHH, Santiago Cantón, aseguró que “los sitios de la memoria son una de las prioridades de la provincia y con el impulso de la Gobernadora se ha logrado desafectar, parcialmente por ahora, la comisaría de Quilmes, y se hizo entrega al colectivo de Quilmes que, con la Comisión Provincial por la Memoria, se harán cargo de la gestión del sitio de manera conjunta”.Consultado por LaTecla.Info acerca del fallo 2x1 de la Corte Suprema, que deberá expedirse en los próximos días sobre un nuevo caso de lesa humanidad, el funcionario expresó que ahora “puede interpretar la jurisprudencia anterior en base a una nueva ley que se aprobó en el Senado o puede optar por ver la jurisdicción internacional”.En tanto, rechazó el prevaricato a los jueces de la Corte que fallaron a favor del beneficio. “A mi juicio no se justicia, no soluciona el problema. Acciones de esa naturaleza no me parecen apropiadas”, dijo.En tanto, Adolfo Pérez Esquivel, titular de la CPM, aseguró que este tipo de acciones sirven para “hacer memoria, para que quede como registro y para indicar que la memoria no es quedarse en el pasado, sino que nos ilumina el presente para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”.“Quedó en claro con la marcha que muchos jóvenes nos ayudan a construir una sociedad mejor. No esperaba otra cosa, hubo una reacción en todo el país de la aberración jurídica de la Corte”, añadió el Premio Nobel de la Paz.En tanto, criticó a ambos sectores del poder político que permitieron la función de los dos jueces recomendados por el Gobierno nacional, quienes fallaron a favor del 2x1 a genocidas. “No imparten justicia para un pueblo, sino para los intereses políticos. En este país, lamentablemente la justicia no es independiente. Lo que me preocupa fue que la oposición se somete al poder político, no hay ideas firmes, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, concluyó.Cabe destacar que la desafectación del Pozo de Quilmes para ser convertido en un sitio para la memoria fue impulsada por la diputada provincial Eva Ramírez.