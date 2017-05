CUARTO SONDEO

Malas noticias para Cambiemos: otra encuesta lo pone lejos del primer lugar

Un estudio de opinión pública de DICEN, de Hilario Moreno, ubica al oficialismo en un virtual segundo puesto con más de diez puntos de diferencia. Es la cuarta encuesta que arroja resultados negativos para el Gobierno en la última semana.

Cambiemos volvió a recibir malas noticias de un estudio de opinión pública. Es que, una encuesta de DICEN, de Hilario Moreno, lo ubicó lejos de la cima de la futura contienda electoral. Es el cuarto sondeo, de diferentes consultores, que lo posiciona lejos de la cima.En definitiva, los números del estudio realizado sobre 1300 casos, arrojó que en la Provincia el primer lugar quedaría para una hipotética fórmula entre Cristina Fernández y Daniel Scioli, que contaría con el 36 por ciento de adhesión. El punto fuerte del binomio reside en el Conurbano donde posee 38 por ciento, mientras que en el interior llega a 33 puntos porcentuales.En segundo lugar, aparece Cambiemos a doce puntos de distancia de la virtual formula del peronismo k. Según DICEN, Esteban Bullrich y Gladys González, llegan a una intención de voto del orden del 24 por ciento. De esa manera, si bien se ubica lejos de la cima, logra superar a la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que posee 18 por ciento de adeptos y se ubica en tercer lugar a 18 puntos de la cima.Cabe destacar que hace tan solo algunos días atrás, un estudio de Raúl Aragón y Asociados y fue realizado sobre casi 2000 casos desde el 30 de abril al 7 de mayo. Allí el triunfo sería para el Frente Renovador y el segundo puesto para el kirchnerismo.El muestreo indica que la fórmula Bullrich - Gladys González mide 13,5 por ciento, lejos de los 31,9 puntos de Sergio Massa-Margarita Stolbizer y los 26,2 de Cristina Kirchner-Daniel Scioli, que se podrían sumar, si es que el Frente para la Victoria va a las primarias, a los 10,8 puntos de Florencio Randazzo.En tanto, en otro punto, se midió la fórmula Verónica Magario-Scioli en lugar de Cristina, y si bien el FPV perdería en ese caso casi 6 puntos, eso no ayudaría a Bullrich, que sólo alcanzaría los 13,7 puntos. Distinto sería el panorama para Massa, que treparía a los 33,2 puntos.Por otra parte, una encuesta de González y Valladares señala que el tándem Massa Stolbizer se quedaría con el primer lugar en las elecciones si del otro lado estuvieran Daniel Scioli y Verónica Magario e incluso una lista que tenga a la cabeza a Florencio Randazzo.El Frente Renovador sacaría el 29.8 por ciento, contra el 28.3 de esas dos opciones peronistas sumadas, en tanto que Cambiemos se quedaría en tercer lugar con el 23.9 por ciento de la mano de Esteban Bullrich como candidato.En un segundo escenario, con Cristina como candidata y una lista de Randazzo en escena, Massa llegaría al 27.8 por ciento contra el 27.3 de CFK. Si se suman los votos de la lista disidente del PJ, ese espacio llegaría a 32.7 por ciento. Cambiemos, otra vez tercero, sacaría 24.7 por ciento.Vale resaltar que, a su vez, la última encuesta realizada por Management & Fit muestra que Cambiemos está indefectiblemente en el tercer escalón del podio, por detrás del FpV y el Frente Renovador.El trabajo traza distintos escenarios, con y sin la ex presidenta, pero con una tendencia definida: los eventuales candidatos opositores del FpV y el Frente Renovador tienen mayor intención de voto que los nombres que propondría el gobierno nacional.Por caso, si la ex jefa de Estado y el diputado nacional Sergio Massa decidieran competir en las urnas, Cambiemos podría sufrir un traspié y terminar el domingo electoral en el tercer escalón del podio.La encuesta marca una leve diferencia a favor de la ex Presidente, con el 35,3% de intención de voto; seguido por el tigrense a menos de un punto. Y el ministro de Educación Esteban Bullrich, aparece en un cómodo tercer lugar con 19,5%.En el Conurbano, en tanto, la viuda de Néstor KIrchner alcanza el 36,2%, Massa el 35,6 y el uno de la cartera educativa nacional se alza con el 16,9%.Por otra parte, haciendo el cambio de Scioli por Cristina, en el total Provincia, el ex motonauta también queda primero con el 35,2%, el lider renovador segundo con el 34,1 y Bullrich tercero con el 18,9. En el GBA los números son muy similares.Vale destacar que el Frente para la Victoria pierde el primer lugar cuando a los encuestados les preguntan por "fórmulas" que se integran con el primer candidato de la lista de aspirantes a la Cámara de Senadores y el primero de la nómina para Diputados.En este escenario, la dupla Massa (diputado)-Margarita Stolbizer (senadora) supera a la de Scioli-CFK por casi medio punto (35,2% a 34,8). En el GBA, las posiciones se invierten (36,3% a 35,2%).