POLITICA

El PRO no confirma la candidatura de Bullrich en Provincia

“Todavía los candidatos no están cerrados”, aseguró el titular del Consejo federal del macrismo. La única candidatura asegurada es la de Carrió.

El presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, evitó hoy confirmar la candidatura a Senador nacional por la provincia del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, y dijo que “todavía los candidatos no están cerrados”.Sin embargo, ratificó la cabeza de la lista Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al afirmar que la postulación de la diputada nacional Elisa Carrió “está definida”, aunque señaló que “no se sabe” quién la secundará en la lista porteña.“Estamos en un 90% del país consensuando listas únicas, no solamente a nivel del PRO sino de la alianza Cambiemos”, explicó el responsable del consejo federal del macrismo y recordó que la intención del oficialismo es “evitar las PASO”.En ese sentido, en declaraciones a Radio Provincia, Schiavoni evitó confirmar la candidatura de Bullrich, postulación que parecía un hecho dentro del armado electoral de Cambiemos: “Son posibilidades, todavía los candidatos no están cerrados”, afirmó.Asimismo expresó que la definición de los nombres para las listas bonaerenses “dependen de decisiones internas del PRO y de terminar de consensuar los distintos lugares con las alianzas de Cambiemos”.Schiavoni, que además preside el Ente Nacional Yacyretá, se refirió a la relación con la UCR en la provincia, la que calificó de “muy buena”, y descartó cualquier tipo de cortocircuito durante el armado de las listas: “no creo que haya inconvenientes”.Por último sostuvo que “más allá de los plazos formales, a principio de junio deberíamos tener ajustados la oferta electoral” y recordó que el PRO tiene “la obligación de gobernar y de presentar la mejor alternativa para seguir con el cambio”.