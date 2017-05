ESCENARIOS

La Matanza, el objetivo central de Cambiemos

El Gobierno redobla los esfuerzos para combatir políticamente en el distrito que conduce Verónica Magario. Dos de los cinco nombres de las nóminas de legisladores nacionales ques e conocen hasta ahora pertenecen al bastión de la Tercera sección.

La Matanza es, nuevamente, el centro de la gran batalla electoral. En el distrito de la Tercera sección electoral bonaerense residen más de un millón de electores. Por ello, el histórico bastión del Partido Justicialista es la obsesión que tiene el gobierno de Cambiemos desde que asumió en la gobernación de la Provincia y en la presidencia de la Nación.Ganar en La Matanza no asegura la victoria, pero contribuye a un gran porcentaje de un posible triunfo.En ese sentido, la gobernadora María Eugenia Vidal ha tomado como práctica constante visitar el distrito. Acompañada por funcionarios, referentes locales o sola, cada vez que puede recorre la ciudad del Conurbano.Además, previo a profundizar sus viajes matanceros, lanzó a mediados de 2016 la vieja idea de dividir en cuatro partes al partido más grande de la Provincia. Como si fuera poco, y como quien no quiere la cosa, en el medio del conflicto docente volvió a reflotar la idea de fraccionar a la localidad. No obstante, desde la misma Gobernación manifestaron a La Tecla que no se avanzará en dicha cuestión, al menos en el corto plazo.Asimismo, hace tan solo unos días, y ya de lleno en la campaña electoral en la que Vidal tendrá un rol central, volvió a hacer pie con fuerza en la comuna comandada por Verónica Magario. Del mismo Gobierno manifestaron a La Tecla.info que uno de los objetivos de las visitas de la mandataria y allegados a la alianza es marcar el territorio al gobierno local de Magario.Con la inauguración del Metrobús como excusa, la mandataria se mostró en el distrito con uno de los nombres que Cambiemos maneja para integrar la lista de diputados nacionales, el matancero Héctor “Toty” Flores, dirigente social que fue precandidato a vicepresidente de Elisa Carrió en 2015.Así las cosas, desde la alianza oficialista buscan marcarle la cancha con sus alfiles al peronismo y posicionar a Alejandro Finocchiaro (director de Educación de la Provincia), asiduo “timbreador” del partido, como candidato a intendente en 2019.En los últimos días, además del posicionamiento del fiel pupilo de Lilita, se confirmó otro nombre que engrosará las filas de Cambiemos en las listas para diputados nacionales y que justamente pertenece a La Matanza. Se trata de Graciela Ocaña, oriunda de San Justo, en el partido que conduce la peronista Magario.Nada es casualidad, y menos lo es que dos de los cinco nombres que el Gobierno maneja para las elecciones provengan del distrito más grande de la Provincia e histórico bastión pejotista.Ocaña y Flores, virtuales número dos y tres de la nómina de diputados nacionales -el número uno sería para Facundo Manes- serán los alfiles de Cambiemos para cosechar votos y apostar a consolidarse en los comicios de medio término.