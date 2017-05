CONFLICTO

Inundaciones: productores se suman al reclamo de los intendentes

La Federación Agraria se reunirá en asamblea este lunes en Junín. Analizarán las consecuencias del agua en territorio bonaerense. La semana pasada, jefes comunales y funcionarios provinciales mantuvieron un tenso encuentro por el escurrimiento.

La Federación Agraria Argentina (FAA) convocó para este lunes 15 una asamblea de productores del noroeste de la Provincia en la ciudad de Junín con el fin de “analizar las consecuencias de las inundaciones registradas en territorios bonaerenses” al tiempo que “se mostraron preocupados por el próximo ingreso de las aguas provenientes de La Pampa, Córdoba y Santa Fe ya que miles de hectáreas de la Provincias se convertirán en nuevos reservorios”.En el encuentro, donde asistirán cientos de chacareros y productores de la región y es impulsado por la Filiar Junín de la FAA, estarán presentes el titular de la entidad, Osvaldo Príncipe, entre otros dirigentes nacionales y provinciales del sector.“Los productores estamos preocupados por la situación en la que nos encontramos y que parece que empeorará ante la decisión del gobierno provincial de recibir aguas de otras cuencas y otras provincias sin haberse concretado aún las obras que encause su curso en territorio provincial”, se informó.“Miles de hectáreas se convertirán en reservorios ya que nuestra Provincia es plana y el agua tardará mucho tiempo en su tránsito. Cientos de productores no podrán trabajar y vamos a pedir medidas especiales de contención para ellos”, explicaron los federados.Al mismo tiempo, se aprovechará la asamblea para reclamar “las obras que hacen falta” para evitar estas inundaciones y también para pedir que “se terminen las que aún no se terminaron”.El encuentro finalmente comenzará a las 19 horas (estaba pautado para las 15) y se desarrollará en la calle Comandante Escribano 65 de la ciudad de Junín, donde el pasado jueves jefes comunales de la zona mantuvieron un tenso encuentro con funcionarios provinciales por este mismo tema y acordaron no realizar nuevos cortes sobre las rutas 33 y 188.Tras finalizar la reunión, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, pidió "calma y tranquilidad", y anunció que este viernes después de las 13,30 horas “habrá un comunicado oficial de la provincia de Buenos Aires sobre el camino a seguir".A regañadientes, el alcalde de Villegas, Eduardo Campana, tuvo que aceptar ese mandato y aseguró que lo que quiere es "llevar tranquilidad a los vecinos", y que se debería esperar por el comunicado que se brindará la Provincia con el plan de obras.También señaló que deben encausarse "por el camino de la institucionalidad, y trabajar de una manera organizada. Ese fue el pedido de la gobernadora y creo que tenemos que hacer todo lo posible para ir por esa vía".