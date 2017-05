Alcalde peronista descarta cualquier acuerdo con Massa

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, descartó la posibilidad de que el diputado Sergio Massa compita en las elecciones primarias del PJ, como algunos sectores del peronismo especulan a partir de un diálogo abierto entre el tigrense y Florencio Randazzo

Zabaleta consideró que "no hay lugar para un acuerdo con Massa", y explicó que " el diputado eligió encarar un camino que es pescar en la misma laguna que el Gobierno Nacional".Al mismo tiempo, el jefe comunal de Hurlingham ratificó que el ex ministro Florencio Randazzo "está decidido a enfrentar a quien haya q enfrentar " en las primarias y dijo que el espacio del ex ministro del Interior "tiene que transformarse en una alternativa de gobierno".Zabaleta aseguró que Randazzo “está decidido a competir con quien haya que enfrentar, lo importante en volver a ampliar el peronismo y construir un peronismo convocante porque en los últimos años vimos q el PJ se cerró y fue una de las causas qu nos llevó a la derrota".