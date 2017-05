43RA EDICION

La política inundó la Feria del Libro

Periodistas, escritores y hasta funcionarios ofrecen una amplia variedad de obras en el tradicional evento que reúne en un solo lugar a todas las aristas del mundo de la escritura

Como cada año, la Feria Internacional del Libro ofrece una innumerable cantidad de obras literarias para todos los gustos. A lo largo de su prolongada existencia se ha ocupado de diversos tópicos: ciencia, historia, infantiles, ilustraciones, cómics y, por supuesto, política. Hasta el 15 de mayo, miles de visitantes se acercarán a las inmensas instalaciones del predio de la Rural de la ciudad de Buenos Aires para sumergirse en el mundo de la escritura.Este año, en su cuadragésima tercera edición, inaugurada el 27 de abril, la Feria del Libro ofrece variedad de descuentos y promociones, tanto para pagos en efectivo como con tarjeta, con el fin de fomentar la industria nacional, que no está atravesando por su mejor momento.En un simple y fugaz repaso, los libros políticos saltan a la vista. En los últimos años, sobre todo en las anteriores dos décadas, el periodismo de investigación y los relatos de “ambos lados de la grieta” inundaron los stands de los diferentes pabellones del salón. Además de re-nombrados periodistas y escritores, algunos exfuncionarios y actuales autoridades del Gobierno se animaron a sentarse frente a un monitor y probarse en la escritura. Por cierto, mal no les fue.Pero eso no es todo. En la feria también hay interesantes disertaciones y presentaciones de las obras más recientes que invitan a un profundo debate en la materia.La Tecla visitó el predio de La Rural y recogió los títulos más destacados de los libros de política actual, con una pequeña reseña y su respectivo precio de venta.