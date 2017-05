PREOCUPACION

Bahía Blanca pelea para no perder industrias

En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se debate una iniciativa de beneficios impositivos para Villarino, Puán, Saavedra y Tornquist. Los industriales del distrito reclaman por la igualdad.

Bahía Blanca, una de las ciudades más importantes de la Provincia, se encuentra en una situación crítica: según el Indec, es el segunda con mayor tasa de desempleo a nivel nacional. Esto trae aparejado un delicado contexto habitacional: de 310 mil habitantes, el 30 por ciento se encuentra por debajo de la línea de pobreza.Actualmente, la Legislatura bonaerense está trabajando en un proyecto de ley para declarar Zona Austral Desfavorable a algunos cuarteles de Puán, Saavedra y Tornquist, y a la totalidad de Villarino; lo cual beneficiaría las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios con exenciones en materia de impuestos Inmobiliario Urbano y Rural; Ingresos Brutos; Sellos; y a los automotores para medios de transporte. Los industriales de Bahía Blanca, distrito que limita con Tornquist y Villarino, no tardaron en salir a reclamar que se incluya al partido en la iniciativa.Al respecto, el diputado bonaerense de Cambiemos Santiago Nardelli evaluó: “La UIA de Bahía Blanca reclama que se otorgue el mismo beneficio a los sectores industriales locales, porque, al ser lindante un municipio con el otro, se podrían instalar las empresas a escasos kilómetros, no más de cinco. Tener una competencia con desgravámenes impositivos, como sería el impuesto de Sellos y el de Ingresos Brutos, a metros de distancia de donde ellos están trabajando, podría perjudicarlos; entonces piden ser incluidos de la misma manera que el distrito de Villarino”.Por su parte, el director ejecutivo de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Ricardo Rabbione, expuso: “Nosotros entendemos que no puede haber una diferencia con la zona de Bahía y Coronel Rosales. Todas las iniciativas que apuntan a reducir la presión tributaria, que es prácticamente el principal problema que tienen nuestras empresas, tienen que ser apoyadas por la institución”.Al ser consultado por el impacto que generaría que los municipios de alrededor cuenten con ese beneficio, desarrolló que “se crearía un marco de desigualdad. No estamos en contra de que los municipios de alrededor tengan estas ventajas, al contrario. Bahía es un motor de crecimiento en la región, tanto el partido como la región son indisolubles, y debiéramos ser incluidos en la excepción de impuesto Inmobiliario, de Sellos e Ingresos Brutos provinciales. Creemos que la presión impositiva de las empresas es enorme”.En este sentido advirtió que los impuestos cobrados en la ciudad, luego no retornan como inversión, y puntualizó en el ferrocarril y el acceso al puerto. “Sospechamos que son millones de pesos que se van y que no vuelven. Bahía genera riqueza y no se derrama aquí”, se la-mentó, y agregó que hay que “luchar por descentralizar y capturar recursos que se nos están escapando para el desarrollo de la región”.Sobre la posibilidad de contemplar este reclamo, Nardelli precisó: “Estamos evaluando una ley que tenga impacto en todo el sudoeste, de manera que se hagan equidades. Por el coeficiente de distribución que hace la Provincia en la coparticipación, hay lugares que están mucho más perjudicados que otros. Está el caso de Coronel Rosales, que recibe aproximadamente 3.500 pesos por habitante por año, mientras que distritos como, por ejemplo, Villarino reciben más de 11 mil”.A modo de conclusión expuso que “la cuestión económica tiene que ser resuelta de una manera en que se llegue a un aporte que dé una solución y no que genere nuevos problemas en distritos que están a escasos kilómetros de donde se quiere dar la solución”.En tanto, el concejal peronista de Bahía Blanca Matías Italiano se sumó al reclamo de la UIA al considerar que “hoy, el bahiense no se ve alcanzado por ese beneficio por muy pocos kilómetros. De manera arbitraria se estableció una línea divisoria y Bahía quedó afuera, cuando hay más que elementos suficientes para que la ciudad esté incluida”.