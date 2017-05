PROVINCIA

Perroni, Jefe de la Policía bonaerense y cuchillero

Además de flamante uno de la fuerza, el Comisario Fabián Perroni es muchas cosas más. Es fanático del Lobo, es un gran tirador (trata de ir al Polígono una vez por mes) y también es amante de la cuchillería artesanal.

O sea que se puede decir que el número uno de la fuerza provincial es cuchillero. No cuchillero de excelente manejador de cuchillos, sino de, según cuentan, excelente hacedor de cuchillos.En una entrevista publicada hoy por Clarín cuenta que antes de hacerse cargo de la Departamental local estaba en la localidad santafesina de Santo Tomé realizandoi un curso de cuchillería artesanal. En ese momento lo llamó Matzkin por teléfono para volver convocarlo."Estuvo algo más de un año sin destino. Se dedicó a pleno a su hobby: forjar cuchillos de acero. Se dejó la barba, empezó a pasar cada vez más horas en jeans y, un fin de semana de agosto de 2015, se fue a Santo Tomé (Santa Fe) a hacer un curso de cuchillería artesanal", dice la nota.Y agrega que "allí estaba, mirando por televisión cómo Luján se prendía fuego -en medio de una inundación histórica, se habían fugado 12 presos de la comisaría local y habían asesinado al estudiante Agustín Cantello en un asalto a un kiosco- cuando el alerta del Nextel de Perroni volvió a sonar"."Era Matzkin, desde la comisaría 1° de Luján, que en ese mismo momento estaba rodeada de vallas y bajo el asedio de una violenta marcha de vecinos indignados. 'Necesito que me des una mano', le pidió el jefe de Policía. A las 3 de la madrugada, Perroni se subió al coche y manejó 400 kilómetros para ir a hacerse cargo de la Jefatura Departamental local", completa.Por supuesto, en adelante, o sea desde Luján para acá, los cuchillos ya no son prioridad, pero no dejan de ser el principal Hobby del uno de la Bonaerense. Claro, con las presiones y responsabilidades que conllevan el cargo actual, la cuchillería servirá para algún que otro rato libre, para despejar la cabeza.En una de las fotos se lo puede ver al Jefe policial oriundo de La Plata muy bien equipado frente a una importante máquina y en la otra junto a un grupo de amigos con los que comparte si amor por el mencionado arte.