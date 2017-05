CONCLAVE

El GEN, primero cierra el acuerdo con Massa, y luego se reúne en un congreso provincial

Si bien resta definir el lugar, se sabe que el cónclave de los margaritos se llevará a cabo en La Plata. El mismo será dos días después de que Stolbizer y Massa presenten en sociedad su acuerdo electoral. No modificarían la carta orgánica y se especula con un vacío legal para que los dirigentes repitan cargos.

Dos días después de que Sergio Massa y Margarita Stolbizer presenten oficialmente su acuerdo electoral, el GEN llevará adelante un congreso provincial. El mismo se realizará el sábado 27 de mayo en la ciudad de La Plata aunque no se sabe con precisión en qué lugar sería.Así las cosas, los margaritos se permiten una excepción por cuestiones de tiempo. Es que la fecha de los actos debió ser exactamente al revés de como terminaron siendo.Era el órgano provincial del GEN, la instancia que debía aceptar o rechazar el acuerdo con Massa pero sucedió que los tiempos de la convocatoria no lograron ser congeniados y, ergo, se intercalan los actos.De este modo, la flexibilidad a la que el espacio de Stolbizer hace lugar da cuenta de la aceitada sintonía fina con el massismo de la que, por ahora, no parece haber sangría alguna.Además, según pudo saber La Tecla, el partido no tiene en sus planes reformar la carta orgánica que lo rige y que consigna que un candidato no puede ser reelegido para el mismo cargo más de dos veces.Dentro de este escenario, todo parecería indicar que el diputado provincial Marcelo “Oso” Díaz y el concejal platense, Gastón Crespo, deberán migrar obligatoriamente de sus cargos para seguir dentro de la esfera política.No obstante, hay un plan B para evitar ese escenario. Como en esta oportunidad, el partido que lidera Stolbizer se presentaría bajo la forma de una alianza en la cual aún se desconoce el nombre, esa modificación haría posible que ambos candidatos pudieran repetir el cargo. Aun así, trascendidos indicarían que Díaz podría disputar una candidatura a diputado nacional.