ITUZAINGO

Intendente peronista adelanta la batalla por la policía local

El intendente de Ituzaingó adelantó que varios alcaldes comenzarán a pedir por el traspaso a la órbita municipal del manejo de la policía local. Buscan apartar a la bonaerense de su control.

Una nueva lucha política asoma en el horizonte y las dos partes involucradas serán nuevamente los intendentes y el Ejecutivo provincial.El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, adelantó que los intendentes pedirán a la Legislatura por las policías locales. Así las cosas, el alcalde peronista analizó la situación de esa fuerza en su municipio y los pedidos de los jefes comunales para que continúen con su función.“El tema de la inseguridad es un tema latente que nosotros queremos colaborar, de hecho los municipios aportamos cámaras, compramos patrulleros, pagamos el gasoil, la nafta, tenemos centros de monitoreo de esas cámaras, la verdad que hacemos un aporte importante”, expresó Alberto Descalzo en diálogo con el programa Superlógico (Keops FM 90.1 La Plata).“Lo que nosotros estamos necesitando es que lo que hemos construido los municipios, que son las Policías Locales, la verdad haya una ley que nos permita que las Policías Locales funcionen como Policías Locales y no que lo maneje La Bonaerense, porque es más de lo mismo. Me parece que estamos preocupados por todas estas cosas, y además hay una demanda de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, en Ituzangó y en toda la provincia de Buenos Aires, de temor que tenemos por la contaste inseguridad que se vive”, narró el jefe comunal.“La Policía Local no es un invento de este gobierno, nace como una demanda de vecinos, ante la falta de policías, se crearon escuelas policiales en distintos distritos, en este caso en Ituzangó, nosotros tenemos 370 casi policías locales”, dijo Descalzo.“Acá cambiaron las formas de manejar esa policía y hoy la maneja la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos poca injerencia en eso. Está claro que tenía que haber dos policías, La Bonaerense por un lado y las Policías Locales, que eran policía de acercamiento, y que se hicieron escuelas policiales en cada uno de los distritos, de formación, con formación universitaria, con preparación física, psíquica”, se quejó el alcalde.