LEGISLATIVAS

Solá, Massa, Moyano, los margaritos y hasta los radicales díscolos en la mira del randazzismo

Con una confianza casi ciega, el randazzismo viene de sumar en las últimas horas a Alberto Fernández y a Santiago Montoya, y por supuesto va por más. Como es sabido, en la mira están Felipe Solá y Facundo Moyano. Pero las puertas son más amplias. Se espera también por radicales y progresistas.

Ayer fue un día largo para el hombre de los trenes. Reuniones y más reuniones completaron la agenda de una jornada que arrancó en horas de la mañana y concluyó casi entrada la noche. El objetivo, armar de cara a las legislativas, que según confirman desde su entorno, lo tendrán como protagonista.Uno de esos encuentros fue con el intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, quien fue designado como la principal espada del armado en el interior de la Provincia, y como el resto de los armadores tiene como una de las tareas principales "ampliar la base de sustentabilidad del peronismo".El randazzismo y sus aliados promete no cerrar las listas, promete no hacer lo que enojó en elecciones anteriores a pejotistas del interior y el conurbano, promete no llenar las papeletas solo con "amigos" y dirigentes cercanos. "Por supuesto, hay lugar para todos", dice el mencionado Bucca en diálogo con La Tecla.info, minutos después de despedirse del Flaco."Tenemos que hablarle a los sectores progresistas, a los sectores del radicalismo que claramente no se ven representados por el gobierno nacional, los sectores industriales, los trabajadores", afirma el jefe comunal de la Séptima, y así envía un mensaje, entre otros, a los boina blanca que nada quieren saber con Macri. Y a Massa. Y a los margaritos que no quieren a Massa. A todos."Es mucha la masa de vecinos bonaerenses que necesita un espacio político que emerja y los pueda representar", completa el randazzista en ese sentido, dejando en claro que si bien las puertas están abiertas para la dirigencia, el principal destinatario de sus palabras y la propuesta de Randazzo es el pueblo.De todos modos, consultado puntualmente por los rumores que señalan que Massa podría sumarse al espacio, Bucca destaca que "la participación de Alberto Fernánde como un hombre importante en la campaña abre también la posibilidad de seguir sumando dirigentes que en algún momento fueron parte de este proyecto y que luego fueron conformando otros espacios políticos".Ayer ya se había puntualizado que “en busca de la construcción de un proyecto amplio, en esta etapa, Florencio Randazzo, se encuentra trabajando en la construcción de un espacio que contenga no sólo a los propios, sino a todos los bonaerenses que la están pasando mal de forma directa o indirecta, por las medidas que ha implementado el gobierno de Mauricio Macri".Desde el espacio, también relataban que "en esta línea que trabaja Randazzo, sostiene que no hay oportunidad más propicia y democrática que las elecciones primarias para elegir a los hombres y mujeres que representen a cada bonaerense. Y para eso, el ex ministro del Interior, quiere hablarle a todos los sectores", agregaron.