RESOLUCION

Purga en la Policía: tras la salida de Bressi, cambiaron la custodia de Gobernación

Así lo determinó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a través de una resolución. A partir de ahora, el Jefe de la división será el comisario Leonardo Papavero, quien era el custodio de la Gobernadora. Asume en reemplazo de Espinosa, amigo del ex jefe de la Policía.

Luego de la “misteriosa” salida del jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, la Provincia avanzó con una serie de modificaciones en la División de Custodia de la Gobernación que, incluye, a uno de los hombres más cercanos al “ex uno” de la fuerza.Según pudo saber LaTecla.Info, la resolución fue firmada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el pasado 9 de mayo, pero aún no fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense.En rigor, fue designado como jefe de la División Custodia y Seguridad Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al Comisario del subescalafón comando Leonardo Oscar Papavero, quien hasta entonces se desempeñaba como el custodio personal de la gobernadora María Eugenia Vidal.Papavero asume en lugar de Virgilio Espinosa, uno de los hombres más cercanos a Bressi, quien ya había sido desplazado de la custodia de la Gobernadora semanas atrás. Ahora, con la salida del jefe de la Policía, su amigo corrió la misma suerte.En tanto, también fue nombrado jefe de la “División Delegación Departamental de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos San Isidro, al comisario del subescalafón Comando Leonardo Carlos Valdez”; mientras que el comisario Daniel Alfredo Ailan ocupará el mismo puesto, aunque en la división de Pergamino.Cabe destacar que la Gobernadora ya había ordenado cambios en su custodia en octubre del año pasado, cuando separó a Espinosa y lo reemplazó por Papavero, un comisario bonaerense de 43 años de edad que ya supo cumplir funciones protegiendo a otro mandatario provincial: Felipe Solá.En aquel entonces, la decisión se tomó a raíz de que distintos policías violaran la seguridad de su despacho y, en ese contexto, el arribo de Virgilio Espinosa al frente de la división Custodia y Seguridad, tenía carácter de "transitorio".En las últimas horas, luego de lo que fue el desplazamiento de Pablo Bressi de la jefatura de la Bonaerense, se produjo la salida de más de veinte comisarios de la Provincia.En definitiva, fue el mismo ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, quien tomó la decisión de realizar nuevos desplazamientos. En ese sentido, desde la Provincia confirmaron que fueron pasados a retiro siete comisarios mayores y nueve comisarios inspectores. La misma suerte corrieron cuatro comisarios y dos subcomisarios.De esta manera, ya son cerca de 4.500 efectivos acusados de hechos de corrupción, entre otras imputaciones.Cabe destacar que, además de los nuevos cambios que se realizaron, se confirmó que Fabián Perroni será quien reemplace a Bressi en la conducción de la Policía Bonaerense. Asimismo, desde el gobierno bonaerense manifestaron a La Tecla, que el ahora ex integrante del gobierno tomó la decisión de apartarse de su cargo y no hubo una decisión de separarlo de parte de María Eugenia Vidal.Así las cosas, Perroni será oficializado como nuevo titular de la Bonaerense en los próximos días. De esta manera, se hecho por tierra los rumores que indicaban que la fuerza de seguridad de la Provincia estaría conducida por un civil.