ESTRATEGIAS

A tres meses de la batalla, Cambiemos sale a la caza del Gran Buenos Aires: la mesa está servida

Tal como adelantó La Tecla en su edición impresa, Cambiemos tiene todo definido para lanzar la mesa de la Tercera sección electoral. Será en el Club El Porvenir el próximo jueves 18 de mayo, también se manejaba la opción del Club Lanús. Todos los esfuerzos del Gobierno para contrarrestar a los gobiernos peronistas de la región.

A medida que pasan los días y las elecciones se acercan, las fuerzas políticas sacan a la luz las diferentes tácticas para consolidarse como opción electoral y consagrarse en las urnas. Así las cosas, desde el oficialismo apuestan a que las mesas seccionales de Cambiemos, una estrategia que saltó a la discusión política hace varios meses, sean las promovedoras del voto, y que desde allí nazca el accionar fino en cada comuna de la Provincia.En ese sentido, muchas de ellas ya fueron lanzadas -la de la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima-; no obstante, las de mayor peso por la cantidad de electores que poseen -Primera y Tercera-, todavía no salieron a la cancha, y desde el gobierno bonaerense trabajan a contrarreloj para que así sea.Según pudo saber La Tecla, el armado de cada una de ellas será el mismo que se desarrolló en el cuarteto de mesas vigentes. “La idea es que todos los espacios tengan representación y que los intendentes estén a la cabeza; además, los legisladores de la sección van a estar adentro, y en los distritos donde el gobierno no es de Cambiemos habrá dirigentes sin tierra”, explicó una fuente gubernamental.Si bien la premisa de la alianza entre el PRO, la Unión Cívica Radical, el partido Fe y la Coalición Cívica es que cada fuerza tenga un representante que sea el portavoz de las demandas partidarias, habrá una cabeza seccional. No tendrá un cargo o un nombre diferente, pero sí será la voz de mayor importancia.En la Tercera, el encargado de llevar la batuta entre los intendentes será Néstor Grindetti, de Lanús, quien cuenta con una larga trayectoria en las filas del PRO. Debajo de él aparecerá Martiniano Molina, de Quilmes.El resto de los jefes comunales, Jorge Nedela (Berisso), Jorge Etcheverry (Lobos), Mauricio Gómez (San Vicente), Daniel Capeletti (Brandsen) y Gonzalo Peluso (Magdalena), estarán alineados detrás de los dos alcaldes oficialistas y a la par del senador Walter Lanaro, que aparece como uno de los habituales “visitantes” de los distritos.Conforme a lo manifestado desde el equipo de María Eugenia Vidal, dicha región contará con mayores esfuerzos; por ello su mesa se lanzará antes de que la correspondiente a la Primera. “En la Tercera tenemos algunas falencias, no hay mucha representación de peso; tenemos a Néstor (Grindetti) y a Martiniano (Molina), pero el resto hay que trabajarlo”, explicaron.En definitiva, la mesa será lanzada el próximo jueves 18 en las instalaciones del Club Atlético El Porvenir, ubicado en Gerli. Otra de las opciones que se manejaban era la del Club Atlético Lanús, donde Vidal realizó la presentación de su gabinete,Desde Cambiemos ven que en la región el peronismo cuenta con “figuras de peso” y consideran que en el oficialismo eso es una falencia. Por ello, un eje central para el equipo de la Gobernadora es mostrar las gestiones comunales de Lanús y Quilmes, “para sacar a la luz el trabajo de los intendentes de Cambiemos y que Avellaneda, Lomas de Zamora, Berazategui y los demás vean la diferencia”.Asimismo, desde las filas de Gobernación manifestaron que en la Primera “se puede generar una diferencia grande respecto a la Tercera, porque todos los candidatos que salieron segundos en 2015 hoy están con Cambiemos”. De esa manera, enumeraron: Eduardo Varela, exmassista de Merlo; Aníbal Asseff, exmassista de Moreno; Joaquín de la Torre, en San Miguel; y Jesús Cariglino, en Malvinas Argentinas.En tanto destacaron que las sumas de estos dirigentes no produjeron quiebres, y “no es que entró el segundo y se fue el tercero, están los terceros en 2015”, como el caso de Alberto Czernikowski (Malvinas Argentinas) o el de Leonardo Coppola (Moreno). “Este volumen de dirigentes nos va a ayudar a meter cientos de miles de votos más en la Primera, y con eso vamos a poder marcar un poco la falta de volumen que no tenemos en la Tercera”, expresaron desde el entorno de la Jefatura de Gabinete bonaerense.Así como en la Tercera la cabeza estará a cargo de Grindetti, cuando la Primera salga a la cancha tendrá una conducción de alcaldes. La diferencia entre las regiones es que será un tanto más ampliada. Por un lado estará Jorge Macri (Vicente López), quien es quizá el intendente de mayor peso del espacio.También formará parte de la mesa chica Ramiro Tagliaferro (Morón), que cuenta con buenos índices de gestión, al igual que Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Con un rol secundario aparece Gustavo Posee (San Isidro), quien ya se encuentra con funciones en Tigre y San Fernando para acompañar a Segundo Cernadas y a Agustina Ciarletta, candidatos a concejales para cada comuna, respectivamente.Así las cosas, Cambiemos no pierde el tiempo y, de cara a los comicios de medio término, ultima los detalles para salir a la caza del Gran Buenos Aires con las mesas seccionales que faltan.