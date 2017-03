ECOS DEL RECITAL

Macri debió cambiar un acto porque el intendente se fue a ver al Indio

La semana pasada, el Presidente relanzó el programa Procrear. Lo iba a hacer en Morón, pero el jefe comunal Ramiro Tagliaferro anunció que viajaba al recital en Olavarría y no estaría. El acto se mudó a San Miguel

De acuerdo a lo informado por el portal Infobae, el anuncio del relanzamiento del Procrear se iba a realizar el jueves 9 de marzo en Morón, pero por cuestiones de agenda de Mauricio Macri se decidió postergarlo dos días y hacerlo el sábado.Sin embargo, hubo que mudar el lugar del anuncio, porque el intendente Ramiro Tagliaferro avisó que él no iba a estar porque concurriría al recital de Carlos “el Indio” Solari en Olavarría.Como se sabe, el relanzamiento del Procrear se hizo en el distrito de San Miguel, y el Presidente estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y el alcalde local Jaime Méndez.El mencionado portal indica que:“El Ministerio del Interior, del que ahora depende el programa de viviendas, había elegido a Morón como escenario para el relanzamiento tras analizar los complejos de PROCREAR en ejecución en la provincia de Buenos Aires. Pero la negativa de Tagliaferro a oficiar de anfitrión obligó a modificar los planes.Al mediodía del viernes, el acto se trasladó a Bella Vista, en la localidad de San Miguel, y los encargados de la seguridad del jefe de Estado tuvieron que apurarse en revisar el nuevo lugar del anuncio. Desde el entorno presidencial creyeron inconveniente relanzar el programa de viviendas sin la presencia de Tagliaferro, que optó por no cancelar su asistencia al recital que el "Indio" Solari brindó esa noche en Olavarría y que quedó bajo sospecha tras la muerte de dos fanáticos. "Lo de Morón es insólito, pero se resolvió rápido. No se puede creer que un intendente prefiera irse a un recital antes de recibir al Presidente", explicó un funcionario que participó de la organización del anuncio. Desde Presidencia abundaron, sin embargo, en que el apuro por el cambio de distrito no hizo peligrarlo.De hecho, el anuncio, clave de cara a las elecciones, estuvo a punto de postergarse hasta ayer, pero se impuso la insistencia de Frigerio de realizarlo el sábado con la presencia de Macri y para cortar una semana de malas noticias…”.