DECLARACIONES RADIALES

Ritondo, Galli y el video: "La venta de cerveza está prohibida"

El ministro fue consultado sobre el video en el que se ve al intendente en una reunión entre la productora y comerciantes locales por la venta de cerveza dentro del predio. Destacó que el Registro de Bebidas Alcohólicas realizó una denuncia penal por el tema

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se refirió en declaraciones radiales a Cadena Río al operativo que están realizando en el municipio de Olavarría tras los desmanes ocurridos durante el recital del Indio Solari.“De las 9 denuncias por búsqueda de paradero que teníamos, 6 ya fueron ubicadas. Las otras 3, son una pareja de Bahía Blanca que se fue sin comunicación y en carpa, y un hombre de Virrey del Pino que la familia no está segura de que haya ido al recital, no lo pueden asegurar”, enumeró.El funcionario habló de la importancia de institucionalizar las denuncias, ya que la búsqueda de paradero ingresa también en Nación e involucra a todas las fuerzas de seguridad, incluida la policía federal.A nivel nacional, también están buscando a una persona de Ushuaia que se fue sin documento ni teléfono, y que estiman que está en viaje.El operativo que están llevando a cabo en el municipio para avanzar con los rastrillajes incluye personal de infantería, policía rural, científica de Tandil y policías locales.Sobre la responsabilidad del intendente por el exceso de gente en el recital, Ritondo manifestó: “La responsabilidad la está delimitando la justicia que está interviniendo. Como Provincia, no habilitamos ningún evento masivo”. En la misma línea, agregó: “No voy a dar una opinión política hasta que termine el operativo”.En tanto, consultado sobre el video en el que se ve al intendente Galli en una reunión entre integrantes de la productora y comerciantes locales hablando acerca de la venta de cerveza dentro del predio La Colmena, el ministro fue contundente en su respuesta.En ese sentido, remarcó que si bien se había juntado con el jefe comunal en dos oportunidades tras el recital, aclaró que a las imágenes mencionadas las había visto después y destacó que "la venta de alcohol está prohibida en eventos masivos".Ritondo destacó además que el Registro de Bebidas Alcohólicas (Reba) realizó una denuncia penal por la venta de alcohol cerca del predio, lo cual debería haber sido controlado por el municipio.