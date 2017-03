CONFERENCIA

Conflicto docente: Vidal fijó un adelanto paritario y un premio a los que no pararon

La gobernadora anunció el pago de un adelanto de paritaria entre 1.500 y 3.750 pesos, además de un pago extraordinario por única vez para aquellos docentes que en estas semanas dictaron clases. Nueva convocatoria para este jueves a las 17 horas.

"Ya llevamos siete días de paros en la Provincia con tres días mas anunciados. En marzo, los chicos tendrían que haber tenido 19 días de clases y van a tener la mitad. Frente a esta situación que se que preocupa a todas las familias, quiero transmitir que fue lo que pasó. Cómo estamos en este lugar", comenzó su conferencia de prensa la gobernadora María Eugenia Vidal.Y continuó: "En diciembre nuestro Gobierno firmó un convenio paritario con 20 gremios, equivalente a un aumento salarial que fuera igual a la inflación de 2017. Este acuerdo no fue un favor, sino que era bueno para los trabajadores y la Provincia lo podía cumplir. En febrero, con la misma buena fe, convocamos un mes antes a los dirigentes gremiales para hacer la misma propuesta; 10 días antes de empezar las clases se anunciaron dos días de paro"."Aún con el paro declarado, nuestro Gobierno siguió reuniéndose. Pidieron que el 18 no sea el aumento, sino la inflación. Nos comprometimos a poner por escrito a pagar la inflación, fuera la que fuera, lo que definiera el INDEC. Aceptamos sacar el 18. les ofrecimos un reconocimiento por 2016. Nos pidieron que cambiáramos las cuotas, y aceptamos. Aun así, recibimos anuncios de paro. Incluso el viernes, les pedimos que aceptaran una suma a cuenta de adelanto y anunciaron mas paros", indicó la mandataria.En esta línea, expresó: "No somos ingenuos, sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. Aún en ese contexto, convocamos a la conciliación obligatoria. Cuestionaron esa facultad y un fallo de cámara le dio la razón a nuestro gobierno. Aun así, siguieron anunciando paros, sin venir a las reuniones que convocamos en ese periodo de conciliación, anunciando nuevos paros sin respetar la ley ni el fallo judicial que tiene plena vigencia".De esta manera, Vidal instruyó al ministro de Economía, Hernán Lacunza, y Educación, Alejandro Finocchiaro, a que firmen una resolución que dispone dos medidas: un adelanto de paritaria equivalente a entre 1.500 pesos a 3750 pesos que serán recibidos por todos los docentes; y un reconocimiento extraordinario y por única vez al presentismo a los "docentes que priorizaron a los chicos y fueron a las aulas"."Quiero que consideren este adelanto y vuelvan a las aulas. Sé que su reclamo es justo, y sé que tenemos que administrar una Provincia fundida", dijo.La gobernadora convocó a los docentes para mañana jueves a las 17 horas y, consultada por la posibilidad de cerrar la paritaria por decreto, Vidal aseguró: "Espero que los dirigentes vengan a la reunión y que acerquen a las partes. Este equipo va a hacer el mejor esfuerzo. Lo vamos a seguir haciendo, tratando de tener que evitar llegar a esa decisión"."Quiero que los sindicalistas digan qué inclinación política tienen, si son kirchneristas, si tienen alguna otra intención que no sea resolver el conflicto por los chicos", concluyó.Cabe destacar que anteriormente, la Provincia había ofrecido a los sindicatos de docentes un adelanto no remunerativo de entre 800 y 2000 pesos con el objetivo de destrabar la negociación paritaria. Además de aumentar la suma, la Provincia además fijó un premio destinado a aquellos docentes que decidieron dictar clases durante estas semanas.