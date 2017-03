EN UNA ENTREVISTA

Tremenda confesión hot de esta diosa argentina: "El sexo sin..."

Sin pelos en la lengua, actriz contó varias intimidades en una entrevista a la revista Caras.

Soltera, codiciada, diosa argentina, Jimena Barón no tiene ningún prejuicio a la hora de mostrarse súper sexy en las redes sociales. O, incluso, de confesar públicamente que le fascina un hombre tan famoso como Maluma. La actriz de "Quiero vivir a tu lado", la exitosa tira del prime time de El Trece, posó súper sexy para la tapa de la revista Caras y lanzó una confesión súper hot: "Vivo sin culpa el sexo sin compromiso”.Sin pelos en la lengua, Jimena explicó por qué elige no estar en pareja, cómo vive sus días de soltera y la complicidad con su hijo "Momo” de 3 años, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo. "A mí me encantan los hombres. Si no, con las que me pasaron ya hubiese cambiado de género (risas). La pensé, pero las mujeres… no, no podría, por ahora. Yo no quiero un fan de novio; quiero un hombre que me admire”, afirmó.Desprejuiciada, Jimena habló también de su relación con los hombres. "Vivo sin culpa el sexo sin compromiso. Hoy me quiero divertir. No estoy pensando en un compromiso, no me veo ahí. Tampoco creo que eso se pueda organizar. Hoy no me imagino en una relación”, disparó sin vueltas.Además, reveló el secreto de su modelada figura. "Entreno tres veces por semana, si no me empiezo a desequilibrar. En mi casa hay un gimnasio y entreno sola, porque la rutina me la armo yo y más allá de la cuestión estética es un momento mío. Me gusta sentir que tengo un cuerpo fuerte, porque no soy flaca, sino que tengo un físico entrenado, y tener una impronta más power”, explicó. "Soy muy rigurosa con la alimentación. Tengo mucha conducta, mis amigas no lo entienden. Yo no consumo harinas desde febrero del año pasado. Hay una organización para que ésto sea así. Porque tener una vida sana parte de eso, hay que ir al barrio chino una vez por semana, hervir la legumbre, tener la banana, la manzana y las nueces en el bolso durante las grabaciones”, detalló.