CONTRA LA COSIFICACIÓN

Los desopilantes videos de Moria Casán en la pileta con ropa de lana

La diva ortomolecular se metió vestida a la piscina y cuestionó a las mujeres que se cosifican por mostrar la cola.

Moria Casán celebró la llegada del 2017 con un video en la pileta, totalmente desnuda, acompañada por amigos. Este martes por la tarde volvió a subir grabaciones en una piscina pero, en esta oportunidad, vestida de pies a cabeza. Y aprovechó para arremeter contra "los que critican" y pedir a las mujeres que "no se cosifiquen más"."Seguro van a decir 'drogonas'. No estamos ni fumadas ni drogadas, somos mujeres sabias. Entonces, a los que critican, cuiden el orto y el ortomolecular. Dejen de mostrarlo tanto porque nos tienen hartas. Un poco más de macho, un poco más de huevo, mucha mujer nos tiene cansadas", dijo, con el humor que la caracteriza.Y concluyó: "Sigo diciéndoles lo mismo que en el verano: a los que critican, no a nosotras sino en general, que les vaya como el or…".¡Mirá!