¡ATENCIóN FANÁTICOS!

Abrió en un local "Los Pollos Hermanos" de la serie Breaking Bad

Una copia exacta del emblemático restaurante de comida rápida en el que se encontraban los personajes de Walter White y Gustavo Fring congregó a una multitud al abrir sus puertas, y a dos de los actores de la famosa serie.

Han pasado más de tres años desde el último capítulo de "Breaking Bad", pero los fanáticos siguen recordando la serie que relata la vida de Walter White, un profesor de secundaria que se transforma en un importante narcotraficante.Algunos de los "viudos" de la serie tuvieron la suerte de ingresar a uno de sus lugares más emblemáticos, pero solo por este fin de semana. En el marco de la promoción de la tercera temporada de "Better Call Saul" (spin off de Breaking Bad), se abrió de manera temporal un local de "Los Pollos Hermanos" en Austin, Estados Unidos, al cual los clientes pudieron ingresar.La iniciativa promocional fue todo un éxito, y los fanáticos tuvieron la oportunidad de conocer a los actores Giancarlo Esposito (Gus Fring) y Bob Odenkirk (Saul Goodman), quienes compartieron con los seguidores de la serie y se dieron el tiempo para posar en fotografías y firmar autógrafos.Según los clientes, el local es idéntico al restaurante de "Gus Fring", cuidando todos los detalles e incluso la amabilidad de su personal, tal como se promociona el local de comidas en la serie.De acuerdo a los avances de "Better Call Saul", en su tercera temporada aparecerá el personaje "Gustavo Fringe", quien podría tener sus primeros vínculos con el inescrupuloso abogado "Jimmy McGill".