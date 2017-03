JUNTOS EN BAHAMAS

Se confirma el romance entre Jennifer López y Alex Rodríguez

La estrella latina publicó en las redes sociales una imagen en la cama junto a su nuevo novio, el ex beisbolista Alex Rodríguez. Luego la borró.

La cantante Jennifer López, de 47 años, publicó una foto junto al exjugador de béisbol Alex Rodríguez, de 41 años, pero poco después la borró. La imagen parecía confirmar lo que venía siendo un secreto a voces en los últimos días, la nueva relación de JLo.La cantante y la ex estrella los New York Yankees confirmaron su romance durante un breve escapada romántica a las Bahamas. La nueva pareja fue retratada muy cariñosa en un lujoso yate.JLo y el ex beisbolista se conocían desde hace años, pero un encuentro reciente en febrero dio pie a que hubiera algo más entre ellos. El deportista de 41 años fue a ver el show que la estrella latina realiza en Las Vegas.El portal Page Six ha publicado una foto de la pareja llegando a Bahamas."A-Rod siempre se ha sentido atraído por la personalidad y belleza de Jennifer López. Es una chica de ensueño", han dicho fuentes cercanas al exbeisbolista a la revista People.