SHOWMATCH

¡Sorpresa! Deja el jurado del Bailando y tira una bomba

Una de las figuras más emblemáticas del programa de Marcelo Tinelli, confirmó que no será parte del bailando 2017. ¿De quién se trata?

Este martes, a través de las redes sociales, Soledad Silveyra confirmó que este año no estará en el jurado del Bailando. "Me voy sin ningún enojo ni resentimiento. Yo quise volver a afinar mi actriz, lamento obviamente dejar porque fue una experiencia maravillosa, el directo, la audiencia, los participantes, es un programa único en su estilo", aseguró. Y dejó una bomba en el jurado.Solita resaltó: "Me voy profundamente agradecida, pero siento que fue una etapa cumplida, de ninguna manera me causa dolor ni me parece una injusticia, creo que ellos vieron que yo quería seguir por otra parte. Me dieron la posibilidad de un salario muy bueno, en un momento en que la mano es difícil para los actores, aprendí muchísimo”.Y una bomba: reveló que su asiento no será ocupado por nadie. "El Chato (Prada) me dijo que con la reforma en el jurado, quedarían solo 4. No es que tendré un reemplazo”, explicó en Por si las moscas, programa que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.Al ser consultada sobre qué extrañará del show, precisó: "Lo que te dice la gente que te ve todos los días. Lo que recibía era maravilloso, me decían que los divertía con mis chistes con Marcelo (Tinelli) y mis despistes”.