NEGOCIACIóN Y POLíTICA

Conflicto docente: el paro sigue, los gremios aflojan y Vidal toma la palabra

La Gobernadora María Eugenia Vidal le hablará al pueblo docente. Y además de algún anuncio, se espera que les pida que vuelan a dar clases. Será a partir de las 11.30

Más allá de los dimes y diretes, lo cierto es que el acatamiento al paro en el interior bonaerense es dispar, y si bien hay ciudades donde los porcentajes rondan el 75 por ciento, en otras la protesta se siente mucho menos que la primera semana.Según las planillas de inspección de Educación, la adhesión es del 40 por ciento promedio en escuelas estatales, siendo Moreno y La Matanza los distritos de mayor adhesión.Y pese a que los gremios hablan de un acatamiento cercano al 75 por ciento, según informó DIB, desde el Gobierno las cifras que se conocen en el interior se ubican en la mitad.Vale recordar que ayer los docentes, que cumplen hoy con el séptimo día de paro, tenían prevista ayer una reunión con las autoridades provinciales en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el gobierno provincial, aunque la mayoría de los sindicatos resolvió no asistir.Esa decisión la tomaron los gremios mayoritarios como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes de la provincia (Udocba) quienes consideran que la conciliación obligatoria es "ilegal", según explicó el titular del Suteba, Roberto Baradel.Ante ese panorama, sólo concurrieron a la reunión con las autoridades provinciales los representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), del Sindicato de Obreros y Empelados de Minoridad y Educación (Soeme) y los técnicos de AMET.Y pese al cuarto intermedio, las clases no continúan con normalidad este miércoles debido a que dos de los gremios docentes bonaerenses, Suteba y UDA, adhirieron al paro nacional dispuesto por la Cetera en todo el país, en tanto que Udocba también mantiene las medidas de fuerza.Por su parte, la FEB, si bien no tomará medidas de fuerza, dispuso que se realicen jornadas de protesta en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.Pese a esa situación, la FEB y el Suteba resolvieron "autonotificarse" del fallo de la Cámara que avaló la conciliación obligatoria.En lo que respecta a los cruces políticos, quien tomó la palabra ayer fue el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, quien se mostró picante contra los gremios y le pidió a los maestros, al igual que se espera que haga Vidal más tarde, que vuelvan a dar clases.“Nos da mucha tristeza que las familias no puedan llevar a sus chicos a la escuela. Les pedimos a los maestros y profesores, que sabemos que tienen buena fe y aman la educación pública, que no se dejen engañar por una dirigencia gremial que tiene intereses políticos y una clara identificación partidaria con el gobierno anterior”, señaló el bolivarense.Les pidió a los docentes de la provincia que “vayan a las aulas, sabemos que muchos quieren hacerlo porque tienen una enorme vocación real y a ellos les damos la garantía y el compromiso del gobierno de hacer el mayor esfuerzo posible para seguir negociando, pero con los chicos en clases”.Cabe destacar que, dentro de este contexto, el diputado provincial Mario Giacobbe, presidente del bloque Justicialismo Bonaerense, propuso que sea una comisión parlamentaria quien colabore con la tarea de acercar posiciones entre los gremios y el gobierno bonaerense.Giacobbe, expresó que "la tarea de la comisión debería ser de facilitadora del dialogo y de encontrar caminos en común que garanticen el cronograma de clases y a su vez el mejor salario docente que se pueda pagar, aun postergando otras áreas".El diputado, sostuvo que "la comisión podría estar integrada por los presidentes de todos los bloques más el Presidente de la comisión de educación".