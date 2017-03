EL INDIO Y DESPUéS

Tragedia en Olavarría: el massismo apunta a la Comuna y a la Provincia

Las quejas son de la diputada nacional Liliana Schwindt, oriunda de la ciudad. Habla de un estado "totalmente ausente" y de una ciudad revolucionada

La diputada nacional por el Frente Renovador, Liliana Schwindt, oriunda de Olavarría, sostuvo que “tanto el intendente como el Gobierno Provincial comparten responsabilidad”. Además indicó: “llegaron más 300 mil personas a una ciudad de 110 mil; por supuesto que la infraestructura municipal iba a estar desbordada”.Con respecto a los incidentes en el recital del Indio Solari, la legisladora, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara Baja, señaló: “Hay una cadena de responsabilidades, desde el intendente, que autorizó en forma ilegal, sin consentimiento del Concejo Deliberante, la realización del evento y además expuso al Municipio como ‘garante’ de un predio que está judicializado. Y lo hizo a escondidas, porque nos enteramos una vez que pasó todo"."En segundo lugar, la Provincia, que no controló como debía la seguridad del predio. Para hacer un evento de semejante envergadura en un espacio público, hay que tomar las medidas necesarias", agregó la diputada.“El Estado estuvo ausente todo el tiempo. Primero, con los vecinos y después con las miles de personas que llegaron a la ciudad. Nunca dieron asistencia, en nada. No hubo operativo policial, ni control de alcoholemia, escasearon las ambulancias, no hubo nada”, sostuvo la legisladora.Y continuó: “Los bomberos de Azúl le habían autorizado a Defensa Civil de Olavarría el predio solo para 150 mil personas y el intendente venía declarando en medios, durante los últimos meses, que hacía apuestas en el Municipio para ver cuánta gente venía y que esperaban como mínimo de 200 mil. El intendente no estuvo a la altura, el deseo superó su responsabilidad como jefe comunal”.“Desde hace 4 días, que el clima normal de la ciudad está totalmente revolucionado. Llegaron más de 300 mil personas a un distrito en el que somos 110 mil; por supuesto que la infraestructura municipal iba a estar completamente desbordada. Ahora, la ciudad está invadida por el operativo del Ministerio de Seguridad provincial que llega tarde, por ellos tendrían que haber estado en la prevención, más que en el rastrillaje“, finalizó.