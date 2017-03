ELECCIONES 2017

La campaña y las Pymes: el Frente Renovador, crítico en tierra "Macri"

Varios diputados nacionales por el massismo se acercaron hasta los pagos liderados por Jorge Macri y jugaron fuerte a favor de las Pymes y en contra del Gobierno

Los diputados nacionales del Frente Renovador, Cecilia Moreau y Facundo Moyano (ambos bonaerenses), juntos a Carla Pitiot y Marco Lavagna (por la Ciudad de Buenos Aires), visitaron diferentes PYMES y un centro de Jubilados en la localidad de Vicente López, acompañados por la concejal local Sofía Vanelli.“Al igual que Sergio Massa, vemos una Argentina que está mal, con empresas preocupadas por no cerrar sus puertas y despedir trabajadores”, sostuvo la diputada Cecilia Moreau luego de recorrer la fábrica Espacio Textil SA, en Villa Martelli, y la metalúrgica Powergen, en Florida.En ese marco, el diputado Marco Lavagna resaltó que “la realidad de las PYMES es hoy muy compleja. Están atravesando la falta de mercado interno producto de la caída del poder adquisitivo de la gente, y a su vez, están enfrentando un problema de importaciones crecientes que complica la ya de por sí difícil situación que atraviesan”.Lavagna sostuvo, además, que “la ley PYME que hemos impulsado y sacado el año pasado es una herramienta para fortalecer y generar herramientas adicionales que le permitan atravesar esta situación. En definitiva, apoyarlas para que sigan generando más puestos de trabajo. Porque si no se apuntalan a las PYMES no se estará apuntalando el mercado de trabajo”.En ese mismo sentido, la diputada Carla Pitiot consideró que “hay muchos trabajadores que hoy tienen miedo a perder sus empleos, y es en estos momentos en que la situación económica está complicada, cuando más tenemos que apoyar a las Pymes. Lo hicimos el año pasado y sostendremos ese esfuerzo. Sin empleo digno y empresas fuertes, no es posible el desarrollo ni el crecimiento del país”, añadió la diputada.Por su parte, el diputado Facundo Moyano aseveró que al visitar una fábrica textil y una metalúrgica “vemos dos de los sectores que más están padeciendo la política de ajuste del gobierno. Los números de febrero muestran que el consumo volvió a caer y que las importaciones volvieron a aumentar. Los empresarios manifiestan eso. Cada vez les cuesta más vender sus productos, y las desacertadas medidas del gobierno complican todo. Todos sabemos a dónde llevan estas políticas que no cuidan el empleo”, concluyó.Luego de recorrer las PYMES y escuchar las preocupaciones de los trabajadores, los diputados compartieron un almuerzo en un centro de Jubilados de Carapachay.