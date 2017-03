DESAYUNO LA TECLA

José Geréz: “El Fiscal General debe ser elegido por la gente”

El magistrado neuquino aseveró además que “las políticas de persecución penal de los Ministerios Públicos Fiscales deben ser legitimadas por la gente para que tengan algún tipo de incidencia en la sociedad".

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, fue uno de los expositores de la cuarta edición del desayuno de La Tecla, que tuvo a la Justicia como eje principal.A su momento, Gerez abogó por una modificación estructural y, en esa dirección, sentenció: “El cargo de Fiscal General en la República Argentina debería ser electivo. La gente debería poder elegir no sólo una persona, sino un proyecto, una plataforma de política de persecución penal. Como candidato, debería poder contar por qué voy a hacer, dónde, cómo y cuándo, dentro de mi plataforma”.En ese sentido, señaló: “Creo que los cargos de Fiscales Generales, en todo el país, son cargos de injerencia social en toda la ciudadanía. A mí me gusta que la gente pueda legitimizar mi trabajo”. A su vez, agregó que “las políticas de persecución penal de los Ministerios Públicos Fiscales deben ser legitimadas por la gente. Es que, para que tengan algún tipo de incidencia en la sociedad, deben tener algún tipo de legitimidad popular, que la comunidad pueda expresarse frente al trabajo que se realiza”.Al respecto, añadió: “Como esta idea no está arraigada, nosotros, en Neuquén, hemos legitimizado la política de nuestro Ministerio Público Fiscal a través de una encuesta de opinión, mediante la cual los ciudadanos neuquinos pudieron manifestarse en torno a qué quieren que trabajemos”.En último término, el representante patagónico dio un guiño a la gestión bonaerense de Gustavo Ferrari, y remarcó a modo de cierre: “Me alegra que la Provincia de Buenos Aires esté pasando por una reforma”.