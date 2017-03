DESAYUNO LA TECLA

Julio Alak: "Somos un país federal en lo jurídico, pero unitario en lo fiscal"

El exintendente platense aseveró que "tanto el Poder Judicial bonaerense como el Servicio Penitenciario merecen un plan financiado por el Estado federal, porque tienen un retraso notable en relación a otras provincias en cuanto a financiamiento”.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, remarcó en la conferencia el problema de “desfinanciamiento crónico” que tiene la Provincia, y evaluó que el conflicto en materia de seguridad “no puede solucionarse solamente con la voluntad de modernización”, sino que requiere de “un compromiso del Gobierno nacional para que provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba –que tienen problemas de sobrepoblación– puedan tener un servicio penitenciario asistido”.En este sentido, desarrolló: “Modificar la Ley de Coparticipación va a ser imposible, por lo que se necesitan planes específicos para problemas específicos graves, fácilmente reconocibles, y que todos los gobernadores han tratado de plantear a los presidentes. Somos un país federal en lo jurídico, pero unitario en lo fiscal, por lo que el Estado nacional no puede mirar para el costado. Tanto el Poder Judicial bonaerense como el Servicio Penitenciario merecen un plan financiado por el Estado federal, porque tienen un retraso notable en relación a otras provincias en cuanto a financiamiento”.Al respecto, argumentó que el territorio bonaerense tiene 34 mil internos, sobre los 60 mil que tiene el país; es decir, más del 50 por ciento. “Es muy difícil que esta provincia gigantesca pueda salir a resolver en soledad el tema de infraestructura”, destacó.Por otro lado, el exintendente platense se refirió a la necesidad de avanzar en la reforma del Código Federal Penal que se impulsó durante el kirchnerismo. “La problemática de la seguridad hay que encararla como un tema, no de un gobierno, que tiene un plazo, sino como un tema de Estado. Las grandes soluciones en Argentina, en materia de se-guridad, han llegado cuando se encararon como temas de Estado”, expuso.Por último, aseguró que la reincidencia de los detenidos está relacionada con un fracaso, no del SPB, la policía o la Justicia, sino de la sociedad. “La causa del delito es múltiple y, en un país en etapa de crecimiento económico, hay estadísticamente menos delitos”, concluyó.