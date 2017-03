DESAYUNO LA TECLA

Mario Kohan: "Capacitar, gestionar, modernizar y comunicar son 4 aspectos fundamentales"

El presidente del Tribunal de Casación habló sobre los pilares en los que se debe avanzar el Justicia.

“Cuando hablamos de desafíos, hay cuatro aspectos que son fundamentales: la capacitación, la gestión, la modernización y la comunicación”, comenzó argumentando Mario Kohan, presidente del Tribunal de Casación, en el Hotel Corregidor de La Plata.En ese sentido, sostuvo que “respecto a la capacitación, todos los operadores del sistema judicial estamos obligados permanentemente a tener que capacitarnos. Nuevas problemáticas se presentan frente al sistema de justicia penal como, por ejemplo, los delitos informáticos, la violencia de género y la permanente mutación de los movimientos de crimen organizado. Estas circunstancias nos imponen que tengamos que estar capacitados. Esta necesidad de ser cada día mejores se la debemos a los ciudadanos”.“El segundo eje crucial es la gestión. No tenemos que sentir miedo ante los términos nuevos respecto a gestionar un tribunal, términos como trazabilidad, imponer tal o cual protocolo. No nos tiene que asustar. Nosotros somos orgullosos de una tradición centenaria, pese a lo modernos que podamos ser con las nuevas tecnologías. Esto no implica que no tengamos que incorporar nuevas técnicas. No debemos sentir miedo”, infirió.A su vez, señaló que “el tercer eje es la modernización. No podemos seguir con estos siete mil cuerpos que puede tener una causa, estamos en el Siglo XXI, va más allá de una cuestión ambiental. Tenemos que ir al expediente digital. Que cualquiera pueda trabajar sobre una herramienta digital, esté donde esté, le va a dar mayor transparencia a los procesos penales”.“El último de los ejes es la comunicación. Los jueces ya no hablamos solamente con las sentencias, sino que también tenemos un doble desafío comunicacional. No sólo transmitir adecuadamente lo que decidimos, sino que, además, tenemos que hacerlo del pronunciamiento para adentro. Nos gustan las palabras que adornan nuestras sentencias y, en definitiva, son palabras que entienden sólo los que ejercen el derecho. Tenemos que hacer nuestras sentencias más claras y que las entiendan todos”, concluyó su disertación Kohan.