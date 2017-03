DESAYUNO LA TECLA

La gestión bonaerense evaluó las reformas pendientes en materia de Justicia

El Subsecretario de Justicia de la Provincia y el titular de Auditoría y Control de Gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense disertaron sobre las estrategias que están llevando adelante en el área

Adrián Grassi, viceministro de Justicia de la Provincia, fue el encargado de abrir el panel de la cuarta edición del desayuno de La Tecla. “La provincia de Buenos Aires y, particularmente, su administración de justicia en general, tienen por delante muchísimos desafíos, es un poder judicial enorme, el más grande del país”, evaluó.En este sentido, desarrolló: “Una de las decisiones estratégicas del Ministerio es activar una mesa de mapa judicial, que está trabajando desde el año pasado, donde participa activamente la Procuración, la Suprema Corte, el Colegio de Magistrados, el de Abogados, donde hemos hecho un trabajo de evaluación genérico y departamento por departamento, con datos estadísticos y estructurales, en lo que tiene que ver con la estructura edilicia y cantidad de causas. Esta mesa nos ha servido no sólo para identificar los problemas concretos que tiene la justicia provincial, sino también cuáles son los medios a disposición para poder solucionarlos”.Al respecto, subrayó la necesidad de redistribuir algunos recursos para atacar el problema de una forma eficaz. “Tenemos que diseñar un sistema que al mismo tiempo sea efectivo, pero que no demore excesivamente el tramite de los concursos –agregó–. Son muchos los desafíos, por eso el ministro tomó la decisión de convocar a una comisión estratégica para trabajar estos temas con todos los actores que son relevantes para una discusión amplia y sana sobre estos temas”.Por su parte, Fernando Rozas, el titular de Auditoría y Control de Gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense, realizó un balance de los principales problemas que se encontraron al intervenir el organismo, y destacó que en el área de recursos humanos se encontraron con “una gran carga de trabajo administrativo contra muy poca dotación de agentes vinculados a la seguridad o a la asistencia y tratamiento”.En este sentido, destacó la informatización del sistema de presentismo que les permitió controlar, por ejemplo, el cumplimiento de horario mensual del personal médico. “Lo que faltaba era ordenamiento y control –evaluó–. Estamos logrando que los procesos que no eran malos, se volvieran buenos, y los procesos que eran malos, los estamos modificando para que puedan cumplir el objetivo por el cual fueron planteados”.Por último, el funcionario destacó los tres ejes de gestión del ministro Ferrari para el 2017: mejorar las condiciones de habitabilidad, de alimentación y la asistencia de la salud con los insumos que son los medicamentos.