PARITARIA DOCENTE

Sigue el conflicto pero el frente gremial muestra fisuras

Sólo los gremios Soeme, Amet y UPCN fueron a la reunión convocada por el Ejecutivo y pidieron un cuarto intermedio, por lo que el oficialismo volverá a convocar en 48 horas. Mientras tanto, FEB y SUTEBA empiezan a mantener diferencias. Mañana, la gobernadora bonaerense, brindará una conferencia de prensa.

El conflicto con los docentes mantiene en vilo a la Provincia. Este martes, el gobierno bonaerense esperaba concretar una nueva instancia de negociación con los gremios, en el marco de la conciliación obligatoria, pero no se pudo avanzar.Los sindicatos fueron citados en el ministerio de Economía provincial, pero al encuentro sólo asistieron representantes de tres gremios docentes: el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Estos pidieron un cuarto intermedio, por lo que el oficialismo volverá a convocar en 48 horas.En paralelo, el frente gremial comenzó a mostrar fisuras. Es que los dos máximos referentes que tienen (Roberto Baradel, SUTEBA y Mirta Petrocini, FEB) exhiben, por estas horas, roces que los hacen mirar de reojo. Los mismos, se deben a que FEB no acata el paro nacional y SUTEBA sí.No obstante, en lo que significó otra acción conjunta, ante la falta de notificación oficial del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata acerca de la conciliación obligatoria, la FEB -junto a Suteba- concurrió esta tarde a la Justicia para realizar una autonotificación.“Nuestros representantes legales fueron a tomar conocimiento de una situación que las autoridades anunciaron mediáticamente el viernes pero de lo cual no recibimos notificación alguna”, aseguró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini.“Este acto demuestra la predisposición que tienen los docentes a solucionar este conflicto”, explicó la presidente de la FEB y aclaró que “nuestro último Congreso Extraordinario mandató al Consejo Directivo a buscar los mecanismos necesarios para continuar la negociación salarial y restablecer el diálogo con las autoridades provinciales”.En ese marco, desde el otro lado de la vereda, el Ejecutivo insisten en que esperan un gesto por parte de la Justicia, para que desde ese poder se haga cumplir a los gremios con los términos de la conciliación obligatoria; es decir, continuar con las negociaciones pero si paros por al menos tres semanas. En el Gobierno esperan que la Justicia avance en algunas sanciones que les cabrían a las entidades sindicales díscolas por no acatar la conciliaciónEl conflicto por las paritarias y la dificultad para iniciar las clases se volvió un tema delicado para el gobierno bonaerense. Muestra de esto fue la reunión del Consejo del Pro Provincia, que se realizó esta mañana con duras críticas a los gremios docentes. El encuentro se llevó a cabo en el club Lanús y tuvo como protagonistas, entre otros, al jefe comunal local, Néstor Grindetti; al alcalde de Vicente López, Jorge Macri; el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro; el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca; el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y al titular de la cartera educativa nacional, Esteban Bullrich.En ese contexto, Mosca aseguró: “Nos da mucha tristeza que las familias no puedan llevar a sus chicos a la escuela. Les pedimos a los maestros y profesores, que sabemos que tienen buena fe y aman la educación pública, que no se dejen engañar por una dirigencia gremial que tiene intereses políticos y una clara identificación partidaria con el gobierno anterior”.Además, el bolivarense pidió a los docentes de la provincia que “vayan a las aulas, sabemos que muchos quieren hacerlo porque tienen una enorme vocación real y a ellos les damos la garantía y el compromiso del gobierno de hacer el mayor esfuerzo posible para seguir negociando, pero con los chicos en clases”.Cabe destacar que, dentro de este contexto, el diputado provincial Mario Giacobbe, presidente del bloque Justicialismo Bonaerense, propuso que sea una comisión parlamentaria quien colabore con la tarea de acercar posiciones entre los gremios y el gobierno bonaerense.Giacobbe, expresó que "la tarea de la comisión debería ser de facilitadora del dialogo y de encontrar caminos en común que garanticen el cronograma de clases y a su vez el mejor salario docente que se pueda pagar, aun postergando otras áreas".El diputado, sostuvo que "la comisión podría estar integrada por los presidentes de todos los bloques más el Presidente de la comisión de educación".Por último, dentro de este maco, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, brindará mañana una conferencia de prensa a las 10:00 en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial.El ingreso a la sala será exclusivamente por calle 53, entre 5 y 6, a partir de las 9.30 hs.