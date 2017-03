LA PLATA

Momo Venegas profundiza su discurso oficialista y sella respaldo a Cambiemos

El partido Fe realizó su Congreso bonaerense y afianzó la retórica vidalista. Con guiños constantes a la gestión de Cambiemos, Momo Venegas y sus referentes en la Provincia llamaron a apoyar al oficialismo para garantizar gobernabilidad.

En el polideportivo de Gimnasia de La Plata, el partido Fe que dirige el líder sindical Gerónimo Venegas llevó adelante su Congreso bonaerense.Con vasta presencia de referentes de Cambiemos, entre los que se encontraban el Subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y el Vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, el partido Fe selló su amor incondicional a Cambiemos.Hubo varios oradores. Algunos del palo como Saúl Ubaldini (Vicepresidente del Fe Avellaneda), Carlos Brown (Presidente del partido Fe de San Martín) o el propio Gerónimo Venegas. Pero también se escuchó la palabra de Salvador y Campbell.El primero de todos fue Ubaldini. El hijo del histórico sindicalista elevó a la juventud de Fe y en contraposición cargó contra La Cámpora: “Nuestra juventud tiene cada vez más gente y lugares estratégicos mientras que ellos están desapareciendo de a poco porque se les acabó la caja”.Ubaldini, quien también es Secretario Nacional Juventud del Partido Fe, adelantó que este sábado se lanza la Mesa Provincial de la Juventud Cambiemos.Por su parte, Carlos Brown llamó a defender al oficialismo y señaló: “El frente cambiemos nos necesita, más ellos que a nosotros, que nosotros a ellos, porque a Cambiemos le falta peronismo, le falta ese nervio, ese vigor, esa fuerza que tenía Eva Perón y que nosotros también vivimos”.“Tenemos un gran desafío los peronistas, proteger a este Gobierno y fortalecerlo. El partido Fe está llamado para grandes cosas, no tenemos que quedarnos sentados esperando un cargo, tenemos que salir a recorrer todos los distritos de la Provincia a mostrar los que es el verdadero peronismo”, agregó.Luego quien tomó la palabra fue el máximo referente partidario, Gerónimo “Momo” Venegas. “En las elecciones que viene no vamos a ganar, vamos a arrasar. La gente no quiere más a los corruptos que tomaron al país, este espacio tiene piso pero no tiene techo, entre todos vamos a hacer una gran elección”.Más tarde, Alex Campbell fue el primero de los oradores PRO en hacer uso de la palabra. “Vamos por el camino correcto con el Presidente y la Gobernadora a la cabeza, ha sido muy importante el trabajo de cada uno en sus distritos”.“Este año hay que redoblar el esfuerzo, no va a depender sólo de la Gobernadora y el Presidente, sino de todos los partidos que conforman Cambiemos”.Por su parte, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires aseveró: “Estamos compartiendo un mismo espacio con el Momo. Cuando se empezó a formar Cambiemos, entendimos que había que juntarnos para terminar con una de las etapas más difíciles de Argentina y la Provincia, la etapa de la corrupción y la mentira”.Y agregó: “Ahora estamos trabajando para poner la Provincia de pie, Cambiemos no vino para ocultar la pobreza abajo de la alfombra, Cambiemos vino a terminar con la pobreza, a trabajar con la verdad”.Antes del cierre, quien volvió a dirigirse a la gente fue Venegas para apuntalar el aura triunfalista: “Vamos a arrasar en las elecciones y lo digo porque estoy convencido de que va a ser así. No lo digo en busca del aplauso, pero también además de ganar, hay que gobernar y para eso hay que estar todos juntos”.Con la marcha peronista de fondo, sólo quedo tiempo para el agite. Las presencias fueron varias. Algunos de los intendentes bonaerenses que asistieron fueron Vicente Gatica (Bragado), Cecilio Salazar (San Pedro) y Jorge Nedela (Berisso). También había diputados: Oscar Sánchez, Roberto Rago, Eduardo Barragán y Elena Torresi también estuvieron en el Polideportivo.